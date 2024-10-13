Челси заинтересован в подписании форварда дортмундской Боруссии

20-летний английский форвард дортмундской «Боруссии» Джейми Байно-Гиттенс заинтересовал главного тренера «Челси» Энцо Мареску. Как сообщает издание Bild, «пенсионеры» попытаются подписать игрока летом.

Известно, что Байно-Гиттенс может сыграть как на острие атаки, так и на позиции левого полузащитника. Возможно, в «Челси» уже думают над заменой украинца Михаила Мудрика.

Джейми в этом сезоне уже принял участие в девяти матчах и забил четыре гола. Аналитический портал Transfermarkt оценивает игрока в 35 миллионов евро.

Известно, что соглашение с дортмундцами у Байно-Гиттенса рассчитано до 2028 года.