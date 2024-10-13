Челси заинтересован в подписании форварда дортмундской Боруссии
Байно-Гиттенс сможет вернуться в Англию уже летом
20-летний английский форвард дортмундской «Боруссии» Джейми Байно-Гиттенс заинтересовал главного тренера «Челси» Энцо Мареску. Как сообщает издание Bild, «пенсионеры» попытаются подписать игрока летом.
Известно, что Байно-Гиттенс может сыграть как на острие атаки, так и на позиции левого полузащитника. Возможно, в «Челси» уже думают над заменой украинца Михаила Мудрика.
Джейми в этом сезоне уже принял участие в девяти матчах и забил четыре гола. Аналитический портал Transfermarkt оценивает игрока в 35 миллионов евро.
Известно, что соглашение с дортмундцами у Байно-Гиттенса рассчитано до 2028 года.
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