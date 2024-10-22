Не Цыганков. Украинец выйдет на поле с первых минут матча Жирона – Слован

22 октября состоится матч 3-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Жирона и Слован Братислава.

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Поединок пройдет на стадионе Монтиливи. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Украинский хавбек клуба из Словакии Даниил Игнатенко попал в стартовый состав.

Представитель Украины из каталонского клуба Виктор Цыганков пропустит этот матч. Он все еще восстанавливается от травмы.

Стартовые составы на матч Жирона – Слован: