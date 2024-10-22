Лига чемпионов22 октября 2024, 21:04 | Обновлено 22 октября 2024, 21:07
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Не Цыганков. Украинец выйдет на поле с первых минут матча Жирона – Слован
Даниил Игнатенко попал в стартовый состав команды из Словакии на игру 3-го тура ЛЧ
22 октября 2024, 21:04 | Обновлено 22 октября 2024, 21:07
1694
0
22 октября состоится матч 3-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Жирона и Слован Братислава.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок пройдет на стадионе Монтиливи. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Украинский хавбек клуба из Словакии Даниил Игнатенко попал в стартовый состав.
Представитель Украины из каталонского клуба Виктор Цыганков пропустит этот матч. Он все еще восстанавливается от травмы.
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Стартовые составы на матч Жирона – Слован:
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