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ATP
23 октября 2024, 20:40 | Обновлено 23 октября 2024, 20:57
305
0

Состоялась жеребьевка United Cup 2025. Кто сыграет на командном турнире?

Соревнования пройдут в Австралии с 27 декабря по 5 января

23 октября 2024, 20:40 | Обновлено 23 октября 2024, 20:57
305
0
Состоялась жеребьевка United Cup 2025. Кто сыграет на командном турнире?
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялась жеребьевка командного турнира United Cup 2025, который пройдет с 27 декабря по 5 января нового года в Австралии.

Соревнования будут принимать два города: Перт и Сидней. Участие будут принимать как мужчины, так и женщины. Всего выступят 18 сборных. Сейчас уже известны 16 команд, оставшиеся две будут объявлены 19 ноября.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Оба города примут три группы по три страны в формате круговой системы. Каждое противостояние будет состоять из одного мужского и одного женского одиночного матча, а также одного смешанного парного матча.

Шесть победителей групп и лучший участник, занявший второе место в каждом городе, выйдут в четвертьфинал.

В 2024 году трофей United Cup завоевала сборная Германии.

Перт

Группа A

  • США: Коко Гофф, Тейлор Фритц, Даниэль Коллинз, Денис Кудла, Дезире Кравчик, Роберт Галлоуэй
  • Канада: Лейла Фернандес, Феликс Оже-Альяссим, Стейси Фанг, Лиам Драксл, Ариана Арсено

Третья команда будет объявлена позже...

Группа C

  • Греция: Мария Саккари, Стефанос Циципас, Деспина Папамихаил, Стефанос Сакелларидис, Валентини Грамматикопулу, Петрос Циципас
  • Казахстан: Елена Рыбакина, Александр Шевченко, Жибек Куламбаева, Дмитрий Попко, Александр Недовесов
  • Испания: Джессика Бузас Манейро, Пабло Карреньо Буста, Марина Бассольс Рибера, Карлос Табернер, Ивонн Кавалье-Реймерс, Серхио Мартос Горнес

Группа E

  • Китай: Чжэн Циньвэнь, Чжан Чжижэн, Гао Синьюй, Бай Янь, Чжан Шуай, Сунь Фацзин
  • Германия: Лаура Зигэмунд, Александр Зверев, Лена Пападакис, Даниэль Мазур, Вивьен Хайзен, Тим Пютц
  • Бразилия: Беатрис Хаддад Майя, Тьяго Монтейро, Каролина Алвес, Густаво Хайде, Луиза Стефани, Рафаэль Матос

Сидней

Группа B

  • Польша: Ига Свентек, Губерт Гуркач, Майя Хвалинская, Камиль Майхржак, Алисия Росольская, Ян Зелинский
  • Чехия: Каролина Мухова, Томаш Махач, Габриэла Кнутсон, Марек Генгель, Вендула Вальдманнова, Патрик Рикл
  • Норвегия: Малене Хельго, Каспер Рууд, Эмили Линд Галлагер, Виктор Дурасович, Ульрикэ Эйкери, Николай Будков Кьер

Группа D

  • Италия: Жасмин Паолини, Флавио Коболли, Сара Эррани, Маттео Гиганте, Анжелика Морателли, Андреа Вавассори
  • Франция: Диана Парри, Юго Умбер, Хлоэ Паке, Корентен Муте, Эликсан Лешемия, Эдуард Роже-Васселен
  • Швейцария: Белинда Бенчич, Доминик Штрикер, Селин Наеф, Реми Бертола, Конни Перрен, Якуб Поль

Группа F

  • Австралия: Оливия Гадеки, Алекс Де Минор, Дестани Аява, Омар Ясика, Эллен Перес, Мэтью Эбден
  • Великобритания: Кэти Бултер, Джек Дрейпер, Юрико Лили Миядзаки, Билли Гаррис, Оливия Николс, Джо Солсбери

Третья команда будет объявлена позже...

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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