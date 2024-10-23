Состоялась жеребьевка United Cup 2025. Кто сыграет на командном турнире?

Состоялась жеребьевка командного турнира United Cup 2025, который пройдет с 27 декабря по 5 января нового года в Австралии.

Соревнования будут принимать два города: Перт и Сидней. Участие будут принимать как мужчины, так и женщины. Всего выступят 18 сборных. Сейчас уже известны 16 команд, оставшиеся две будут объявлены 19 ноября.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Оба города примут три группы по три страны в формате круговой системы. Каждое противостояние будет состоять из одного мужского и одного женского одиночного матча, а также одного смешанного парного матча.

Шесть победителей групп и лучший участник, занявший второе место в каждом городе, выйдут в четвертьфинал.

В 2024 году трофей United Cup завоевала сборная Германии.

Перт



Группа A

США: Коко Гофф, Тейлор Фритц, Даниэль Коллинз, Денис Кудла, Дезире Кравчик, Роберт Галлоуэй

Коко Гофф, Тейлор Фритц, Даниэль Коллинз, Денис Кудла, Дезире Кравчик, Роберт Галлоуэй Канада: Лейла Фернандес, Феликс Оже-Альяссим, Стейси Фанг, Лиам Драксл, Ариана Арсено

Третья команда будет объявлена позже...

Группа C

Греция: Мария Саккари, Стефанос Циципас, Деспина Папамихаил, Стефанос Сакелларидис, Валентини Грамматикопулу, Петрос Циципас

Мария Саккари, Стефанос Циципас, Деспина Папамихаил, Стефанос Сакелларидис, Валентини Грамматикопулу, Петрос Циципас Казахстан: Елена Рыбакина, Александр Шевченко, Жибек Куламбаева, Дмитрий Попко, Александр Недовесов

Елена Рыбакина, Александр Шевченко, Жибек Куламбаева, Дмитрий Попко, Александр Недовесов Испания: Джессика Бузас Манейро, Пабло Карреньо Буста, Марина Бассольс Рибера, Карлос Табернер, Ивонн Кавалье-Реймерс, Серхио Мартос Горнес

Группа E

Китай: Чжэн Циньвэнь, Чжан Чжижэн, Гао Синьюй, Бай Янь, Чжан Шуай, Сунь Фацзин

Чжэн Циньвэнь, Чжан Чжижэн, Гао Синьюй, Бай Янь, Чжан Шуай, Сунь Фацзин Германия: Лаура Зигэмунд, Александр Зверев, Лена Пападакис, Даниэль Мазур, Вивьен Хайзен, Тим Пютц

Лаура Зигэмунд, Александр Зверев, Лена Пападакис, Даниэль Мазур, Вивьен Хайзен, Тим Пютц Бразилия: Беатрис Хаддад Майя, Тьяго Монтейро, Каролина Алвес, Густаво Хайде, Луиза Стефани, Рафаэль Матос

Сидней



Группа B

Польша: Ига Свентек, Губерт Гуркач, Майя Хвалинская, Камиль Майхржак, Алисия Росольская, Ян Зелинский

Ига Свентек, Губерт Гуркач, Майя Хвалинская, Камиль Майхржак, Алисия Росольская, Ян Зелинский Чехия: Каролина Мухова, Томаш Махач, Габриэла Кнутсон, Марек Генгель, Вендула Вальдманнова, Патрик Рикл

Каролина Мухова, Томаш Махач, Габриэла Кнутсон, Марек Генгель, Вендула Вальдманнова, Патрик Рикл Норвегия: Малене Хельго, Каспер Рууд, Эмили Линд Галлагер, Виктор Дурасович, Ульрикэ Эйкери, Николай Будков Кьер

Группа D

Италия: Жасмин Паолини, Флавио Коболли, Сара Эррани, Маттео Гиганте, Анжелика Морателли, Андреа Вавассори

Жасмин Паолини, Флавио Коболли, Сара Эррани, Маттео Гиганте, Анжелика Морателли, Андреа Вавассори Франция: Диана Парри, Юго Умбер, Хлоэ Паке, Корентен Муте, Эликсан Лешемия, Эдуард Роже-Васселен

Диана Парри, Юго Умбер, Хлоэ Паке, Корентен Муте, Эликсан Лешемия, Эдуард Роже-Васселен Швейцария: Белинда Бенчич, Доминик Штрикер, Селин Наеф, Реми Бертола, Конни Перрен, Якуб Поль

Группа F

Австралия: Оливия Гадеки, Алекс Де Минор, Дестани Аява, Омар Ясика, Эллен Перес, Мэтью Эбден

Оливия Гадеки, Алекс Де Минор, Дестани Аява, Омар Ясика, Эллен Перес, Мэтью Эбден Великобритания: Кэти Бултер, Джек Дрейпер, Юрико Лили Миядзаки, Билли Гаррис, Оливия Николс, Джо Солсбери

Третья команда будет объявлена позже...