Легенда Шахтера рассказал, с помощью чего горняки разгромили Арсенал в ЛЧ

Экс-форвард «Шахтера» Андрей Воробей в эксклюзивном интервью Sport.ua вспомнил легендарный поединок донецкой команды против лондонского Арсенала в Лиге чемпионов сезона 2000/2001, в котором украинцы победили 3:0.

– Что же помогло удачно сыграть против такого Арсенала?

– Нам удалось победить благодаря замечательной поддержке наших фанатов на старом стадионе «Шахтер», когда пришли поддержать родную команду настоящие болельщики, шахтеры, заводчане и так далее. Благодаря этому мы победили тогда. Не тактика и не техника здесь сыграли свою роль. Мы были намного слабее Арсенала и Лацио технически и тактически. Но нам удалось выиграть за счет желания, характера и физических кондиций, которых сейчас не хватает многим командам. За счет этого и, конечно, за счет поддержки наших болельщиков! На тот матч приехали звезды! Мы думали, что приедет второй состав, но нет. Пара-тройка человек из основы отсутствовала, а так все были. И Виейра, и Вильтор, и Анри, и Парлор были. Да, Симена не было в рамке. Венгер выпустил второго вратаря, но какая разница! «Канониры» тоже имели много моментов в донецком матче. Но защитники спасали, и Вирт спасал. А мы свое реализовали и, конечно, заслужили эту победу. У нас был характер! Самое главное, что мы хотели! У нас что-то не получалось. Мы знали, что мы были слабее в техническом плане, но мы физически и желанием лондонцев переиграли. Плюс погодные условия сыграли нам где-то на руку. Немного прохладно тогда было! А мы привыкли играть в таких условиях.

Уже сегодня, 22 октября, «Арсенал» и «Шахтер» снова сыграют в Лиге чемпионов – начало в 22:00 по Киеву.