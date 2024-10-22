Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Легенда Шахтера рассказал, с помощью чего горняки разгромили Арсенал в ЛЧ
Лига чемпионов
22 октября 2024, 20:28 |
579
0

Легенда Шахтера рассказал, с помощью чего горняки разгромили Арсенал в ЛЧ

Андрей Воробей вспомнил победу над «канонирами» 3:0

22 октября 2024, 20:28 |
579
0
Легенда Шахтера рассказал, с помощью чего горняки разгромили Арсенал в ЛЧ
ФК Шахтар. Андрей Воробей

Экс-форвард «Шахтера» Андрей Воробей в эксклюзивном интервью Sport.ua вспомнил легендарный поединок донецкой команды против лондонского Арсенала в Лиге чемпионов сезона 2000/2001, в котором украинцы победили 3:0.

– Что же помогло удачно сыграть против такого Арсенала?

– Нам удалось победить благодаря замечательной поддержке наших фанатов на старом стадионе «Шахтер», когда пришли поддержать родную команду настоящие болельщики, шахтеры, заводчане и так далее. Благодаря этому мы победили тогда. Не тактика и не техника здесь сыграли свою роль. Мы были намного слабее Арсенала и Лацио технически и тактически. Но нам удалось выиграть за счет желания, характера и физических кондиций, которых сейчас не хватает многим командам. За счет этого и, конечно, за счет поддержки наших болельщиков! На тот матч приехали звезды! Мы думали, что приедет второй состав, но нет. Пара-тройка человек из основы отсутствовала, а так все были. И Виейра, и Вильтор, и Анри, и Парлор были. Да, Симена не было в рамке. Венгер выпустил второго вратаря, но какая разница! «Канониры» тоже имели много моментов в донецком матче. Но защитники спасали, и Вирт спасал. А мы свое реализовали и, конечно, заслужили эту победу. У нас был характер! Самое главное, что мы хотели! У нас что-то не получалось. Мы знали, что мы были слабее в техническом плане, но мы физически и желанием лондонцев переиграли. Плюс погодные условия сыграли нам где-то на руку. Немного прохладно тогда было! А мы привыкли играть в таких условиях.

Уже сегодня, 22 октября, «Арсенал» и «Шахтер» снова сыграют в Лиге чемпионов – начало в 22:00 по Киеву.

По теме:
КОМПАНИ: «Я ничуть не верю, что Флик адаптирует свой футбол под нас»
Ювентус – Штутгарт, Астон Вилла – Болонья, ПСЖ – ПСВ. Смотреть онлайн. LIVE
Не Цыганков. Украинец выйдет на поле с первых минут матча Жирона – Слован
Андрей Воробей Арсенал Лондон Шахтер Донецк Лига чемпионов инсайд Арсенал - Шахтер
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Пошел на жертвы. Усик рассказал, от чего отказался перед реваншем с Фьюри
Бокс | 22 октября 2024, 08:29 2
Пошел на жертвы. Усик рассказал, от чего отказался перед реваншем с Фьюри
Пошел на жертвы. Усик рассказал, от чего отказался перед реваншем с Фьюри

Александр отказался от социальных сетей

ВИДЕО. Пике рассказал всю правду о разводе с Шакирой
Футбол | 22 октября 2024, 03:50 4
ВИДЕО. Пике рассказал всю правду о разводе с Шакирой
ВИДЕО. Пике рассказал всю правду о разводе с Шакирой

Экс-защитник Барселоны и сборной Испании прервал молчание

ВИДЕО. В матче Лиги чемпионов известный игрок оформил прямой гол с углового
Футбол | 22.10.2024, 20:41
ВИДЕО. В матче Лиги чемпионов известный игрок оформил прямой гол с углового
ВИДЕО. В матче Лиги чемпионов известный игрок оформил прямой гол с углового
«Это безумье»: Зинченко – о реакции игроков Арсенала на войну в Украине
Футбол | 22.10.2024, 13:07
«Это безумье»: Зинченко – о реакции игроков Арсенала на войну в Украине
«Это безумье»: Зинченко – о реакции игроков Арсенала на войну в Украине
«Представляете себе, чтобы в Украине...» Лужный удивил историей о Венгере
Футбол | 22.10.2024, 14:11
«Представляете себе, чтобы в Украине...» Лужный удивил историей о Венгере
«Представляете себе, чтобы в Украине...» Лужный удивил историей о Венгере
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Юлиан ГРЕССЕЛЬ: «Нам запретили голосовать за Месси»
Юлиан ГРЕССЕЛЬ: «Нам запретили голосовать за Месси»
21.10.2024, 12:26 1
Футбол
«Танцуют на костях наших воинов». Вернидуб сравнил Киев и Кривой Рог
«Танцуют на костях наших воинов». Вернидуб сравнил Киев и Кривой Рог
21.10.2024, 15:04 42
Футбол
Известный портал назвал фаворита на Золотой мяч. Это не игрок Реала
Известный портал назвал фаворита на Золотой мяч. Это не игрок Реала
21.10.2024, 00:44 3
Футбол
Победы Кривбасса и ЛНЗ, хет-трик украинца в Барселоне, молчание Довбика
Победы Кривбасса и ЛНЗ, хет-трик украинца в Барселоне, молчание Довбика
21.10.2024, 09:00
Другие виды
Флойд Мейвезер назвал одного боксера, с которым рад, что никогда не дрался
Флойд Мейвезер назвал одного боксера, с которым рад, что никогда не дрался
21.10.2024, 02:15 5
Бокс
Назван лучший вратарь за последние 30 лет. Кто в символической сборной?
Назван лучший вратарь за последние 30 лет. Кто в символической сборной?
21.10.2024, 00:32 3
Футбол
Палкин прокомментировал европейской прессе поведение Тимощука
Палкин прокомментировал европейской прессе поведение Тимощука
22.10.2024, 11:11 4
Футбол
ВИДЕО. Жена Усика показала себя во всей красе – очень откровенные кадры!
ВИДЕО. Жена Усика показала себя во всей красе – очень откровенные кадры!
21.10.2024, 01:55 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем