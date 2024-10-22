Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Стало известно, сыграет ли Свентек за сборную на КБДК сразу после Итогового
ITF
22 октября 2024, 20:12 | Обновлено 22 октября 2024, 20:14
169
0

Стало известно, сыграет ли Свентек за сборную на КБДК сразу после Итогового

Ига заявила, что поможет Польше в финальной части турнира, несмотря на плотный график

22 октября 2024, 20:12 | Обновлено 22 октября 2024, 20:14
169
0
Стало известно, сыграет ли Свентек за сборную на КБДК сразу после Итогового
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

Вторая ракетка мира Ига Свентек сыграет за сборную Польши в финальной части Кубка Билли Джин Кинг.

Командные соревнования пройдут с с 12 по 20 ноября в Севилье (Испания). Интересно, что изначально Иги не было в предварительном заявочном листе полячек.

Перед КБДК Свентек со 2 по 9 ноября выступит на Итоговом турнире WTA 2024 в Эр-Рияде.

На прошлых двух розыгрышах Кубка Ига участие не принимала. Тогда Свентек не хотела приезжать в сборную как раз из-за Итогового, который завершается за 2 дня до старта КБДК.

Женская сборная Польши в 1-м раунде сыграет против Испании. Игра состоится 13 ноября.

Турнирная сетка финальной части Кубка Билли Джин Кинг

По теме:
Экс-первая ракетка мира досрочно завершила сезон. Известна причина
Почему Соболенко обошла Свентек, если после Уханя уступала ей 69 очков?
Рейтинг WTA. Свентек потеряла первое место. Как изменились позиции украинок
Ига Свёнтек Кубок Билли Джин Кинг женская сборная Польши по теннису
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Майк Тайсон отказался от 5 млн долларов Джейка Пола
Бокс | 22 октября 2024, 09:57 1
Майк Тайсон отказался от 5 млн долларов Джейка Пола
Майк Тайсон отказался от 5 млн долларов Джейка Пола

Легендарный боксер готов на пари с соперником, но ждет большей суммы

ВИДЕО. Пике рассказал всю правду о разводе с Шакирой
Футбол | 22 октября 2024, 03:50 4
ВИДЕО. Пике рассказал всю правду о разводе с Шакирой
ВИДЕО. Пике рассказал всю правду о разводе с Шакирой

Экс-защитник Барселоны и сборной Испании прервал молчание

Зинченко рассказал о ссоре с Гвардиолой. Жузеп сразу же завершил тренировку
Футбол | 22.10.2024, 07:11
Зинченко рассказал о ссоре с Гвардиолой. Жузеп сразу же завершил тренировку
Зинченко рассказал о ссоре с Гвардиолой. Жузеп сразу же завершил тренировку
Экс-звезда Атлетико и МЮ сыграет на теннисном турнире
Теннис | 22.10.2024, 16:04
Экс-звезда Атлетико и МЮ сыграет на теннисном турнире
Экс-звезда Атлетико и МЮ сыграет на теннисном турнире
Хороший пример. Шахтер U-19 одолел Арсенал в Юношеской лиге УЕФА
Футбол | 22.10.2024, 17:03
Хороший пример. Шахтер U-19 одолел Арсенал в Юношеской лиге УЕФА
Хороший пример. Шахтер U-19 одолел Арсенал в Юношеской лиге УЕФА
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Флойд Мейвезер назвал самого мастеровитого бойца современного бокса
Флойд Мейвезер назвал самого мастеровитого бойца современного бокса
21.10.2024, 00:15 1
Бокс
Чисора без колебаний рассказал, на чью победу ставит в реванше Усик – Фьюри
Чисора без колебаний рассказал, на чью победу ставит в реванше Усик – Фьюри
21.10.2024, 07:29
Бокс
Легендарный Леннокс Льюис назвал боксера, ради которого вернется на ринг
Легендарный Леннокс Льюис назвал боксера, ради которого вернется на ринг
22.10.2024, 07:47 6
Бокс
Названа лучшая клубная команда в истории футбола. Это не Реал и не МЮ
Названа лучшая клубная команда в истории футбола. Это не Реал и не МЮ
21.10.2024, 05:43 7
Футбол
Назван лучший вратарь за последние 30 лет. Кто в символической сборной?
Назван лучший вратарь за последние 30 лет. Кто в символической сборной?
21.10.2024, 00:32 3
Футбол
Известный портал назвал фаворита на Золотой мяч. Это не игрок Реала
Известный портал назвал фаворита на Золотой мяч. Это не игрок Реала
21.10.2024, 00:44 3
Футбол
Победы Кривбасса и ЛНЗ, хет-трик украинца в Барселоне, молчание Довбика
Победы Кривбасса и ЛНЗ, хет-трик украинца в Барселоне, молчание Довбика
21.10.2024, 09:00
Другие виды
Палкин прокомментировал европейской прессе поведение Тимощука
Палкин прокомментировал европейской прессе поведение Тимощука
22.10.2024, 11:11 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем