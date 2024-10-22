Стало известно, сыграет ли Свентек за сборную на КБДК сразу после Итогового

Вторая ракетка мира Ига Свентек сыграет за сборную Польши в финальной части Кубка Билли Джин Кинг.

Командные соревнования пройдут с с 12 по 20 ноября в Севилье (Испания). Интересно, что изначально Иги не было в предварительном заявочном листе полячек.

Перед КБДК Свентек со 2 по 9 ноября выступит на Итоговом турнире WTA 2024 в Эр-Рияде.

На прошлых двух розыгрышах Кубка Ига участие не принимала. Тогда Свентек не хотела приезжать в сборную как раз из-за Итогового, который завершается за 2 дня до старта КБДК.

Женская сборная Польши в 1-м раунде сыграет против Испании. Игра состоится 13 ноября.

Турнирная сетка финальной части Кубка Билли Джин Кинг