Стало известно, сыграет ли Свентек за сборную на КБДК сразу после Итогового
Ига заявила, что поможет Польше в финальной части турнира, несмотря на плотный график
Вторая ракетка мира Ига Свентек сыграет за сборную Польши в финальной части Кубка Билли Джин Кинг.
Командные соревнования пройдут с с 12 по 20 ноября в Севилье (Испания). Интересно, что изначально Иги не было в предварительном заявочном листе полячек.
Перед КБДК Свентек со 2 по 9 ноября выступит на Итоговом турнире WTA 2024 в Эр-Рияде.
На прошлых двух розыгрышах Кубка Ига участие не принимала. Тогда Свентек не хотела приезжать в сборную как раз из-за Итогового, который завершается за 2 дня до старта КБДК.
Женская сборная Польши в 1-м раунде сыграет против Испании. Игра состоится 13 ноября.
Турнирная сетка финальной части Кубка Билли Джин Кинг
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