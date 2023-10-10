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  4. Снова без Свентек. Опубликованы заявочные составы на Кубок Билли Джин Кинг
ITF
10 октября 2023, 18:55 |
392
0

Снова без Свентек. Опубликованы заявочные составы на Кубок Билли Джин Кинг

Ига, как и в 2022 году, не поможет сборной Польши из-за Итогового турнира

10 октября 2023, 18:55 |
392
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Снова без Свентек. Опубликованы заявочные составы на Кубок Билли Джин Кинг
Getty Images/Global Images Ukraine

10 октября стали известны все заявочные составы на Кубок Билли Джин Кинг 2023.

Финальная часть командного турнира пройдёт в Севилье (Испания) с 7 по 12 ноября. 12 сборных разбиты на 4 группы по 3 команды в каждой. Победители групп сыграют в полуфинале и далее определят сильнейшую команду этого года.

Группа А

  • Швейцария: Белинда Бенчич, Виктория Голубич, Селин Неф, Жиль Тайхманн;
  • Чехия: Маркета Вондроушова, Каролина Мухова, Барбора Крейчикова, Линда Носкова, Катерина Синякова;
  • США: Мэдисон Кис, София Кенин , Даниэль Коллинс, Слоан Стивенс, Тейлор Таунсенд.

Группа B

  • Австралия: Кимберли Биррелл, Сторм Хантер, Дарья Сэвилл, Айла Томлянович, Эллен Перес;
  • Казахстан: Елена Рыбакина, Юлия Путинцева, Жибек Куламбаева, Аружан Сагандикова, Анна Данилина;
  • Словения: Тамара Зиданшек, Кайя Юван, Вероника Эрьявец, Нина Поточник, Эла Нала Милич.

Группа C

  • Испания: Паула Бадоса, Сара Соррибес Тормо, Ребека Масарова, Кристина Букша, Марина Бассольс Рибера;Z
  • Канада: Лейла Фернандес, Ребекка Марино, Эжени Бушар, Марина Стакушич, Габриэла Дабровски;
  • Польша: Магда Линетт, Магдалена Френх, Катажина Кава, Вероника Фалковска.

Группа D

  • Франция: Каролин Гарсия, Варвара Грачёва, Клара Бюрель, Ализе Корне, Кристина Младенович;
  • Италия: Жасмин Паолини, Элизабетта Коччаретто, Мартина Тревисан, Лучия Брондзетти, Лукреция Стефанини;
  • Германия: Татьяна Мария, Анна-Лена Фридсам, Лаура Зигемунд, Ева Лис, Юле Нимайер.

Отметим, что вторая ракетка мира Ига Свентек не сыграет за сборную Польши. Как и в прошлом году, Ига отказалась от участия в финальной части Кубка Билли Джин Кинг из-за Итогового турнира WTA 2023, который пройдет с 29 октября по 5 ноября. Таким образом, у Иги Свентек практически не остается времени на восстановление и подготовку к командному чемпионату.

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Источник Sport.ua
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