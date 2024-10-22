«Не так давно с Венгером разговаривали минут 40». Лужный поздравил тренера

На лондонском «Эмирейтс» все в руках игроков «Шахтера»

Защитник киевского «Динамо», сборной СССР и Украины конца 80-х - 90-х годов Олег Лужный является одним из немногих украинских футболистов, кто успешно поиграл в Англии. Из пяти сезонов, проведенных им на Туманном Альбионе, четыре отыграл за клуб, с которым донецкий «Шахтер» встретится сегодня в матче Лиги чемпионов — лондонский «Арсенал».

Интересно, что по интересному стечению обстоятельств именно сегодня празднует юбилей многолетний наставник «канониров» Арсен Венгер. Известному французскому тренеру исполняется 75 лет.

С этой темы и начался разговор корреспондента Sport.ua с Олегом Лужным.

– Поздравили ли уже Арсена Венгера с Днем рождения?

– Как раз как раз сейчас собирался ему написать поздравительное сообщение.

– Давно с ним виделись?

– Не так давно – летом, на чемпионате Европы в Германии. Встретились на матче сборной Украины с Бельгией. Долго с ним разговаривали, минут сорок. На память об этой встрече осталась фотография.

– В Лондоне на матче с участием «Арсенала» давно были?

– Давно. Кажется, еще тогда, когда был организован Testimonial - проводы из большого футбола голландца Денниса Бегкампа (было это в разгар лета 2006 года - прим. ред.). В том матче встречались звезды «Арсенала» и звезды амстердамского «Аякса». Эта игра открывала новый стадион в Лондоне - домашнюю арену «канониров» «Эмирейтс».

– Матчи «Арсенала» в АПЛ порой посещаете?

– Я бы с удовольствием, но пока не получается. Нахожусь то в Киеве, то на сборе национальной команды.

– Какие ожидания у вас от сегодняшнего поединка «Шахтера» с «Арсеналом»?

–Шансы расцениваю как 50 на 50. Все зависит от того, как будут настроены обе команды. Впрочем, перед сегодняшней встречей «Арсенал» имеет определенное преимущество, ведь будет играть дома, при своих болельщиках. Однако как бы там ни было, но если игроки «Шахтера» настроятся должным образом на поединок, а со стороны футболистов «Арсенала» будет недооценка соперника, то может быть хорошая игра. Главное - никогда не выходить на поле с шапкозакидательским настроем и ненадлежащей уверенностью в победе. Поэтому у «Шахтера» есть шанс победить. Все в их руках.

Ранее экс-форвард «Шахтера» Андрей Воробей вспомнил легендарные поединки донецкой команды против лондонского «Арсенала» в Лиге чемпионов.