Надаль определил лучшие моменты в своей карьере

Испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился лучшими эпизодами, состоявшимся по ходу игровой карьеры.

«Всегда проще и логичнее оставаться с последними событиями, потому что они случились недавно и мы помним их больше всего. Но для меня были моменты, которые имели большую ценность. Ролан Гаррос 2006, например. Потому что это был первый год после травмы стопы. Я помню этот момент, потому что у было много плохих эпизодов. Травмы на более позднем этапе карьеры, когда ты уже многого добился, рассматриваются несколько под иной призмой. Но когда ты только начал и готовился к этому всю свою жизнь, и первый год, когда ты действительно хорош, но тебе говорят, что ты больше не будешь играть – это тяжело. Это был вопрос нескольких месяцев.

А затем Уимблдон-2008, Олимпийские игры того года, которые тоже были очень хорошими, стали ключевыми в моей карьере. Весь 2013 год, ведь после 2012 года, когда я проехал от Уимблдона до Винья-дель-Мар, не имея возможности играть, и у меня все еще сильно болели колени, все, что происходило, было очень эмоциональным. И Австралия 2022 года – самое захватывающее, что когда-либо испытывал», – сказал Надаль.

Напомним, что испанец официально заявил, что закончит профессиональную карьеру спортсмена после Кубка Дэвиса. На сегодня теннисисту 38 лет.