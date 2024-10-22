Турецкий «Фенербахче», который сейчас тренирует именитый специалист Жозе Моуриньо, снова опозорился. Турки согласились провести матч против «зенита» на своем стадионе.

По официальной информации, клубы встретятся между собой 15 ноября на стадионе в Турции, где «зенит» сыграет ряд товарищеских матчей и с другими клубами.

Стоит отметить, что это уже не первая встреча во время активных военных действий России на территории Украины. В прошлом году «Фенербахче» дважды сыграл против «зенита».

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