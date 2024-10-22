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Турция
22 октября 2024, 18:01 | Обновлено 22 октября 2024, 18:02
606
0

Турецкий гранд потерял берега Босфора. Команда Моуриньо сыграет с клубом рф

«Фенербахче» проведет матч против «зенита»

22 октября 2024, 18:01 | Обновлено 22 октября 2024, 18:02
606
0
Турецкий гранд потерял берега Босфора. Команда Моуриньо сыграет с клубом рф

Турецкий «Фенербахче», который сейчас тренирует именитый специалист Жозе Моуриньо, снова опозорился. Турки согласились провести матч против «зенита» на своем стадионе.

По официальной информации, клубы встретятся между собой 15 ноября на стадионе в Турции, где «зенит» сыграет ряд товарищеских матчей и с другими клубами.

Стоит отметить, что это уже не первая встреча во время активных военных действий России на территории Украины. В прошлом году «Фенербахче» дважды сыграл против «зенита».

Ранее генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин высказал свое мнение относительно Анатолия Тимощука.

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Фенербахче Жозе Моуриньо Зенит Санкт-Петербург
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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