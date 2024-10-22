Сергей ПАЛКИН: «Было сложно заставить игроков ехать в Кривой Рог»

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин в интервью британским СМИ перед матчем Лиги чемпионов с Арсеналом в интервью британским СМИ признал, что клубу бывает сложно защищать игроков в условиях войны.

Функционер вспомнил ситуацию в Кривом Роге, который обстреляли ракетами перед матчем УПЛ.

«Было тяжело заставить игроков приехать в Кривой Рог на тот матч. Нам это удалось, но после ракетного удара семьи футболистов написали нам много сообщений».

«У нас высокий уровень безопасности, но есть еще вопрос морального состояния».

«Сложно убеждать игроков. Мы пытаемся гарантировать определенный уровень безопасности – где игроки остаются, где играют, как перемещаются, вся логистика, но это сложно», – сказал Палкин.