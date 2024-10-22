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  4. Сергей ПАЛКИН: «Было сложно заставить игроков ехать в Кривой Рог»
Украина. Премьер лига
22 октября 2024, 16:29 |
478
2

Сергей ПАЛКИН: «Было сложно заставить игроков ехать в Кривой Рог»

Клуб получил много сообщений от семей игроков

22 октября 2024, 16:29 |
478
2
Сергей ПАЛКИН: «Было сложно заставить игроков ехать в Кривой Рог»
ФК Кривбасс

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин в интервью британским СМИ перед матчем Лиги чемпионов с Арсеналом в интервью британским СМИ признал, что клубу бывает сложно защищать игроков в условиях войны.

Функционер вспомнил ситуацию в Кривом Роге, который обстреляли ракетами перед матчем УПЛ.

«Было тяжело заставить игроков приехать в Кривой Рог на тот матч. Нам это удалось, но после ракетного удара семьи футболистов написали нам много сообщений».

«У нас высокий уровень безопасности, но есть еще вопрос морального состояния».

«Сложно убеждать игроков. Мы пытаемся гарантировать определенный уровень безопасности – где игроки остаются, где играют, как перемещаются, вся логистика, но это сложно», – сказал Палкин.

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Сергей Палкин Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Арсенал - Шахтер
Иван Зинченко Источник: BBC
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Олександр
А те що палкін пенісови Ахмєтови привели війну то нормально ? Тепер грайте в кривому розі бо це ж ви звали Путєн помоги 
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+1
mr.frog68
нет проблем, играйте на бамбас арене, ее никто не бомбит, там правда ваши болотные друзья разломали- разграбили, ну ничего зато ракеты не летают
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