Владимир МИКИТИН: «Шансы у Шахтера мизерные»

Бывший игрок национальной сборной Украины и «Шахтера» Владимир Микитин эксклюзивно для Sport.ua оценил шансы «горняков» добиться сегодня положительного результата в очередном поединке группового раунда Лиги чемпионов с футболистами лондонского «Арсенала»:

«Они мизерные. Обе команды придерживаются похожего игрового стиля, но у «пушкарей» исполнители значительно более высокого уровня.

Все же, как говорится, надежда умирает последней, тем более в истории выступлений «Шахтера» в Лиге чемпионов были уже случаи, когда он неожиданно «выстреливал». Вспомните победы над «Реалом», «Лейпцигом». Прекрасно осознаю, что класс нынешнего «Шахтера» заметно ниже, однако же бывают приятные исключения. А что если на этот раз в Лондоне пазлы таки сойдутся? Но для этого надо, чтобы сегодня «Шахтер» сыграл идеально: надежно в защите, креативно в середине поля и был успешным в реализации тех нескольких голевых моментов, которые создаст у ворот хозяев».

Поединок «Арсенал» – «Шахтер» будет обслуживать бригада судей из Франции во главе с Бенуа Бастьеном.

Ранее экс-игрок «Арсенала» сравнил Степаненко и Виейра.