Цыганков приступил к индивидуальным тренировкам
В Жироне надеются на скорое возвращение футболиста на поле
26-летний украинский полузащитник «Жироны» Виктор Цыганков уже возобновил тренировочный процесс. Правда, пока работает по индивидуальной программе.
Последнюю тренировку игрок провел уже с командой, но большинство упражнений он пропустил, - сообщает dynamo.kiev.ua.
По прогнозам врачей, Цыганков сможет вернуться на поле не раньше 9 ноября. Тогда «Жирона» сыграет матч против «Хетафе».
Игрок должен быть готов к матчам сборной Украины в Лиге наций против Албании и Грузии.
Напомним, что украинец продолжает восстанавливаться после травмы сухожилия двуглавой мышцы.
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