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Испания
22 октября 2024, 16:00 | Обновлено 22 октября 2024, 16:12
122
0

Цыганков приступил к индивидуальным тренировкам

В Жироне надеются на скорое возвращение футболиста на поле

22 октября 2024, 16:00 | Обновлено 22 октября 2024, 16:12
122
0
Цыганков приступил к индивидуальным тренировкам
Transfermarkt. Виктор Цыганков

26-летний украинский полузащитник «Жироны» Виктор Цыганков уже возобновил тренировочный процесс. Правда, пока работает по индивидуальной программе.

Последнюю тренировку игрок провел уже с командой, но большинство упражнений он пропустил, - сообщает dynamo.kiev.ua.

По прогнозам врачей, Цыганков сможет вернуться на поле не раньше 9 ноября. Тогда «Жирона» сыграет матч против «Хетафе».

Игрок должен быть готов к матчам сборной Украины в Лиге наций против Албании и Грузии.

Напомним, что украинец продолжает восстанавливаться после травмы сухожилия двуглавой мышцы.

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Олександр Сільченко Источник: Динамо Киев от Шурика
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