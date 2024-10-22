Цыганков приступил к индивидуальным тренировкам

26-летний украинский полузащитник «Жироны» Виктор Цыганков уже возобновил тренировочный процесс. Правда, пока работает по индивидуальной программе.

Последнюю тренировку игрок провел уже с командой, но большинство упражнений он пропустил, - сообщает dynamo.kiev.ua.

По прогнозам врачей, Цыганков сможет вернуться на поле не раньше 9 ноября. Тогда «Жирона» сыграет матч против «Хетафе».

Игрок должен быть готов к матчам сборной Украины в Лиге наций против Албании и Грузии.

Напомним, что украинец продолжает восстанавливаться после травмы сухожилия двуглавой мышцы.