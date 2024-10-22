Звезда Ромы пропустит матч з Динамо в Лиге Европы. О ком идет речь?
Стефан Эль-Шаарави не успел восстановиться от травмы
Итальянский полузащитник римской «Ромы» Стефан Эль-Шаарави, вероятно, пропустит матч «волков» против киевского «Динамо» в Лиге Европы.
Как пишет итальянское издание Calciomercato, звездный итальянец не успел восстановиться от травмы, которую получил в матче против «Монцы» перед международным перерывом.
Стоит отметить, матч «Рома» – «Динамо» состоится в четверг, 24 октября. Старт встречи запланирован на 19:45 по киевскому времени.
Ранее сообщалось, что матч между командами будет обслуживать бригада арбитров из Нидерландов.
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