«Реально, я так сказал?» Игрок Шахтера пошутил над Срной

Полузащитник донецкого «Шахтера» Артем Бондаренко назвал своих футбольных кумиров.

– Знаю, что вашим кумиром был Дарио Срна...

– Реально, я так сказал? Может, тогда просто Дарио меня попросил (смеется).

– Тогда кто был вашим футбольным кумиром? Может, кто-то из английских футболистов?

– Если берем из тех, кто в Украине играл – хорошо, Дарио Срна. А за рубежом – Тони Кроос, он завершил сейчас карьеру, Кевин де Брюйне, Серхио Бускетс, он сейчас в «Майами» играет. Если из «Арсенала» берем, то Эдегор сейчас очень нравится. Хороший футболист. У меня нет такой фишки, что нужно футболками обменяться. Я в своей жизни брал одну футболку – Тони Крооса. Это была мечта моя. Больше пока нет у меня ни одной.