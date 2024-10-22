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  4. «Реально, я так сказал?» Игрок Шахтера пошутил над Срной
Украина. Премьер лига
22 октября 2024, 16:27 |
493
0

«Реально, я так сказал?» Игрок Шахтера пошутил над Срной

Артем Бондаренко назвал своих футбольных кумиров

22 октября 2024, 16:27 |
493
0
«Реально, я так сказал?» Игрок Шахтера пошутил над Срной
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Бондаренко

Полузащитник донецкого «Шахтера» Артем Бондаренко назвал своих футбольных кумиров.

– Знаю, что вашим кумиром был Дарио Срна...

– Реально, я так сказал? Может, тогда просто Дарио меня попросил (смеется).

– Тогда кто был вашим футбольным кумиром? Может, кто-то из английских футболистов?

– Если берем из тех, кто в Украине играл – хорошо, Дарио Срна. А за рубежом – Тони Кроос, он завершил сейчас карьеру, Кевин де Брюйне, Серхио Бускетс, он сейчас в «Майами» играет. Если из «Арсенала» берем, то Эдегор сейчас очень нравится. Хороший футболист. У меня нет такой фишки, что нужно футболками обменяться. Я в своей жизни брал одну футболку – Тони Крооса. Это была мечта моя. Больше пока нет у меня ни одной.

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Артем Бондаренко Шахтер Донецк Дарио Срна Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Тони Кроос Кевин де Брюйне Мартин Эдегор Серхио Бускетс
Дмитро Вербинський Источник: Трибуна
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