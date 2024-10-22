Новый этап в жизни. Бонуччи начал тренерскую карьеру

Легендарный защитник туринского «Ювентуса» Леонардо Бонуччи присоединился к тренерскому штабу сборной Италии до 20 лет. Экс-футболист будет исполнять роль помощникf тренера Бернардо Корради.

Для итальянца данное назначение является первым шагом в тренерской деятельности. Леонардо только недавно окончил курсы для будущих наставников в Коверчано.

«Я горжусь тем, что принимаю предложение президента Гравины и готов к этому опыту. Возвращение в сборную будет по-настоящему захватывающим. Для меня это время наблюдать, изучать и учиться», – сказала Бонуччи.

Весной 2024 года итальянец объявил о завершении профессиональной футбольной карьеры.

Сборная Италии U-20 выступает в Элитной лиге Европы. В группе D команда занимает четвертую строчку, имея в активе четыре пункта после четырех туров.

В скором времени итальянцев ожидает гостевой матч против Польши (15 ноября), дальше домашняя встреча с Румынией (19 ноября).