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Италия
22 октября 2024, 16:10 | Обновлено 22 октября 2024, 16:15
122
0

Новый этап в жизни. Бонуччи начал тренерскую карьеру

Экс-футболист стал ассистентом тренера в сборной Италии U-20

22 октября 2024, 16:10 | Обновлено 22 октября 2024, 16:15
122
0
Новый этап в жизни. Бонуччи начал тренерскую карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Леонардо Бонуччи

Легендарный защитник туринского «Ювентуса» Леонардо Бонуччи присоединился к тренерскому штабу сборной Италии до 20 лет. Экс-футболист будет исполнять роль помощникf тренера Бернардо Корради.

Для итальянца данное назначение является первым шагом в тренерской деятельности. Леонардо только недавно окончил курсы для будущих наставников в Коверчано.

«Я горжусь тем, что принимаю предложение президента Гравины и готов к этому опыту. Возвращение в сборную будет по-настоящему захватывающим. Для меня это время наблюдать, изучать и учиться», – сказала Бонуччи.

Весной 2024 года итальянец объявил о завершении профессиональной футбольной карьеры.

Сборная Италии U-20 выступает в Элитной лиге Европы. В группе D команда занимает четвертую строчку, имея в активе четыре пункта после четырех туров.

В скором времени итальянцев ожидает гостевой матч против Польши (15 ноября), дальше домашняя встреча с Румынией (19 ноября).

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Леонардо Бонуччи сборная Италии по футболу U-20 назначение тренера
Андрій Вітренко Источник: Corriere dello Sport
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