ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Ювентуса объявил о завершении карьеры

Итальянский защитник стамбульского «Фенербахче» Леонардо Бонуччи решил завершить карьеру после сезона 2023/24, сообщает официальный сайт турецкого клуба.

37-летний экс-футболист «Ювентуса» уже успел объяснить свое решение и сказать прощальные слова:

«Для меня было удовольствием быть частью этой замечательной семьи. Я старался показать себя как можно лучше на поле и вне его, но самое главное, что сегодня мы проведем наш последний бой. Я хочу завершить карьеру с кубком и у нас есть шанс стать чемпионами. Спасибо всем».

В воскресенье, 26 мая, состоится матч последнего тура чемпионата Турции между «Фенербахче» и «Истанбулспором». В случае победы «Фенербахче» и поражения «Галатасарая» в параллельном матче чемпионом Турции станет команда Бонуччи.

Во второй половине этого сезона Леонардо провел 12 матчей за «Фенербахче», отметившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1.3 миллиона евро.

Наиболее знаковым клубом в карьере Леонардо Бонуччи является «Ювентус», за который он провел 502 матча в течение 12 лет.