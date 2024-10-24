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Англия
24 октября 2024, 01:48 |
293
2

Известна позиция Челси по Мудрику после отсутствия в заявке с Ливерпулем

Украинец пропустил последний матч АПЛ

24 октября 2024, 01:48 |
293
2
Известна позиция Челси по Мудрику после отсутствия в заявке с Ливерпулем
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

23-летний украинский вингер Михаил Мудрик пропустил последний матч «Челси» в АПЛ против «Ливерпуля». Мудрик не попал в заявку на матч.

По информации британских СМИ, отсутствие Мудрика в заявке на этот матч никак не повлияет на его будущее в «Челси». Лондонцы не планируют отпускать украинца в другую команду. Мудрик и в дальнейшем будет получать шанс проявить себя во второстепенных турнирах и ожидается, что будет иметь много игрового времени в следующем матче «Челси» в Лиге конференций против «Панатинаикоса».

В активе Мудрика за «Челси» в сезоне 2024/25 два ассиста.

Ранее бывший игрок «Челси» Джейсон Канди раскритиковал игру 23-летнего украинского вингера Михаила Мудрика и дал ему совет относительно будущего.

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Панатинаикос Михаил Мудрик трансферы АПЛ Английская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Челси
Дмитро Олійник Источник
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Комментарии 2
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Iigor6583
Мишку потрібно втерти носа усім тим писакам у найближчих іграх, забивши пару м'ячиків у брамку, щоб вони вже прикусили язики в ріпах. Рашистські кацапи на своєму сайті день у день повідомляють про кожен пук Мишка. Ця бидлота рашистська  постійно бачить ворсинку в оці, не замічаючи колоди в своєму  вічно п'яному, смердючому більмаку.
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AndiM
Що ви до нього пристали, чувак готувався до зустрічі з палкінгим, шевой та ах какім паслом України. Який нах Ліверпуль?
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