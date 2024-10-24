Известна позиция Челси по Мудрику после отсутствия в заявке с Ливерпулем

23-летний украинский вингер Михаил Мудрик пропустил последний матч «Челси» в АПЛ против «Ливерпуля». Мудрик не попал в заявку на матч.

По информации британских СМИ, отсутствие Мудрика в заявке на этот матч никак не повлияет на его будущее в «Челси». Лондонцы не планируют отпускать украинца в другую команду. Мудрик и в дальнейшем будет получать шанс проявить себя во второстепенных турнирах и ожидается, что будет иметь много игрового времени в следующем матче «Челси» в Лиге конференций против «Панатинаикоса».

В активе Мудрика за «Челси» в сезоне 2024/25 два ассиста.

Ранее бывший игрок «Челси» Джейсон Канди раскритиковал игру 23-летнего украинского вингера Михаила Мудрика и дал ему совет относительно будущего.