Назван стартовый состав Шахтера U-19 на матч ЮЛУ против Арсенала U-19

22 октября в 15:00 пройдет матч 3-го тура Юношеской лиги УЕФА между командами «Арсенал» U-19 и «Шахтер» U-19.

Команды встречаются на стадионе «Медоу Парк» в английском городе Боремвуд.

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В первом туре Шахтер U-19 вырвал яркую победу у итальянской Болоньи U-19 (4:3), а затем проиграл Аталанте U-19 (0:3).

Юниоры Арсенала на старте турнира тоже уступили Аталанте (1:4), а затем обыграли французский ПСЖ (1:0).

Назван стартовый состав Шахтера U-19 на матч против Арсенала U-19

Шахтер U-19: Баглай, Дрозд, Башмарин, Костюк, Огарков (кап), Бундаш, Тютюнов, Сметана, Ломага, Цуканов, Галонский