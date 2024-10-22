Назван стартовый состав Шахтера U-19 на матч ЮЛУ против Арсенала U-19
22 октября в 15:00 пройдет матч 3-го тура Юношеской лиги УЕФА
22 октября в 15:00 пройдет матч 3-го тура Юношеской лиги УЕФА между командами «Арсенал» U-19 и «Шахтер» U-19.
Команды встречаются на стадионе «Медоу Парк» в английском городе Боремвуд.
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В первом туре Шахтер U-19 вырвал яркую победу у итальянской Болоньи U-19 (4:3), а затем проиграл Аталанте U-19 (0:3).
Юниоры Арсенала на старте турнира тоже уступили Аталанте (1:4), а затем обыграли французский ПСЖ (1:0).
Назван стартовый состав Шахтера U-19 на матч против Арсенала U-19
Шахтер U-19: Баглай, Дрозд, Башмарин, Костюк, Огарков (кап), Бундаш, Тютюнов, Сметана, Ломага, Цуканов, Галонский
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