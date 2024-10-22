Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арсенал U-19 – Шахтер U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Молодежные турниры
22 октября 2024, 05:05 |
105
0

Арсенал U-19 – Шахтер U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 22 октября в 15:00 матч 3-го тура Юношеской лиги УЕФА

22 октября 2024, 05:05 |
105
0
Арсенал U-19 – Шахтер U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Шахтер Донецк U-19

22 октября в 15:00 пройдет матч 3-го тура Юношеской лиги УЕФА между командами «Арсенал» U-19 и «Шахтер» U-19.

Команды встречаются на стадионе «Медоу Парк» в английском стадионе Борхемвуд.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В первом туре Шахтер U-19 вырвал яркую победу у итальянской Болоньи U-19 (4:3), а затем проиграл Аталанте U-19 (0:3)

Юниоры Арсенала на старте турнира уступили Аталанте (1:4), а затем обыграли французский ПСЖ (1:0).

Арсенал U-19 – Шахтер U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит клубный видеосервис Shakhtar TV.

📺 Видеотрансляция
По теме:
Букмекеры оценили шансы Шахтера хотя бы на ничью в матче ЛЧ против Арсенала
Арсенал U-19 – Шахтер U-19. Текстовая трансляция матча
ФОТО. Георгий Судаков впечатлил выбором книги. Это мощно
Арсенал Лондон Шахтер Донецк Шахтер Донецк U-19 Юношеская лига УЕФА Арсенал - Шахтер смотреть онлайн
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Его нокаутируют, и без разницы...» Легенда бокса – о реванше Усик – Фьюри
Бокс | 21 октября 2024, 07:59 3
«Его нокаутируют, и без разницы...» Легенда бокса – о реванше Усик – Фьюри
«Его нокаутируют, и без разницы...» Легенда бокса – о реванше Усик – Фьюри

Барри Макгиган ждет нокаута от Александра

Чисора без колебаний рассказал, на чью победу ставит в реванше Усик – Фьюри
Бокс | 21 октября 2024, 07:29 0
Чисора без колебаний рассказал, на чью победу ставит в реванше Усик – Фьюри
Чисора без колебаний рассказал, на чью победу ставит в реванше Усик – Фьюри

Дерек ждет победы украинца

ВИДЕО. Женская сборная Украины продолжает подготовку к играм с Турцией
Футбол | 22.10.2024, 03:43
ВИДЕО. Женская сборная Украины продолжает подготовку к играм с Турцией
ВИДЕО. Женская сборная Украины продолжает подготовку к играм с Турцией
Месси хочет пригласить в Интер Майами звезду Барселоны. Ему 21 год
Футбол | 21.10.2024, 10:29
Месси хочет пригласить в Интер Майами звезду Барселоны. Ему 21 год
Месси хочет пригласить в Интер Майами звезду Барселоны. Ему 21 год
ВИДЕО. Пике рассказал всю правду о разводе с Шакирой
Футбол | 22.10.2024, 03:50
ВИДЕО. Пике рассказал всю правду о разводе с Шакирой
ВИДЕО. Пике рассказал всю правду о разводе с Шакирой
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Победы Кривбасса и ЛНЗ, хет-трик украинца в Барселоне, молчание Довбика
Победы Кривбасса и ЛНЗ, хет-трик украинца в Барселоне, молчание Довбика
21.10.2024, 09:00
Другие виды
«Танцуют на костях наших воинов». Вернидуб сравнил Киев и Кривой Рог
«Танцуют на костях наших воинов». Вернидуб сравнил Киев и Кривой Рог
21.10.2024, 15:04 28
Футбол
Вундеркинд Барселоны повторил рекорд Месси десятилетней давности
Вундеркинд Барселоны повторил рекорд Месси десятилетней давности
21.10.2024, 04:54
Футбол
«Значит у него есть яйца». Анчелотти высказался о ссоре звезд Реала
«Значит у него есть яйца». Анчелотти высказался о ссоре звезд Реала
20.10.2024, 09:33 1
Футбол
«Я бы его боялся». Майк Тайсон назвал боксера, который никогда не проиграет
«Я бы его боялся». Майк Тайсон назвал боксера, который никогда не проиграет
21.10.2024, 00:44 1
Бокс
На обочине. 7 известных футболистов, которые уже год или более не играют
На обочине. 7 известных футболистов, которые уже год или более не играют
20.10.2024, 08:38
Футбол
Известный портал назвал фаворита на Золотой мяч. Это не игрок Реала
Известный портал назвал фаворита на Золотой мяч. Это не игрок Реала
21.10.2024, 00:44 4
Футбол
Яркое возвращение в MMA! Нганну нокаутировал Феррейру и получил пояс PFL
Яркое возвращение в MMA! Нганну нокаутировал Феррейру и получил пояс PFL
20.10.2024, 02:10
MMA
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем