Экс-игрок Металлиста рассказал, как Динамо может нейтрализовать Довбика

Бывший нападающий Сергей Чуйченко, защищавший среди прочего цвета «Металлиста», в эксклюзивном интервью Sport.ua высказал мнение о том, как киевское «Динамо» может противостоять украинскому форварду римской «Ромы» Артему Довбику в предстоящем матче в Лиге Европы.

– Как считаете, Артем Довбик выйдет на поле с первых минут?

– Думаю, что однозначно да. Он играет все важные матчи в основном составе. Довбика купили за большие деньги, и он отрабатывает подписанный контракт. Артему доверяют, он забивает. Да, в матче с Интером он не отметился голом. Но то, как Довбик будет забивать, зависит также от игры фланговых футболистов и средней линии, которые снабжают форварда пасами. Я считаю, что Довбик - хорошего уровня нападающий.

– Какое-то особое отношение к Довбику будет со стороны киевской команды?

– «Динамо» постарается ставить персональную опеку для Довбика, потому что он будет опасен в штрафной площади киевлян. Довбик на данный момент забивает за «Рому» больше всего голов. Поэтому мне кажется, что динамовцы персонально будут следить за Артемом.

– Матч не должен быть скучным. Ожидается интересный поединок. Как вы думаете?

– Мне кажется, зрелищная игра будет. Думаю, что счета 0:0 не будет, и в этой встрече будут голы. А для фанатов это самое главное! – заявил Чуйченко.