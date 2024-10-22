Сергей ЧУЙЧЕНКО: «Cчитаю, что Арсенал и Рома – это топ-клубы»

Экс-форвард полтавской Ворсклы, Полиграфтехники (Александрии) и харьковского Металлиста Сергей Чуйченко в эксклюзивном интервью Sport.ua высказался о предстоящих еврокубковых матчах Шахтера и Динамо.

– Сергей Александрович, 22 октября в рамках Лиги чемпионов Шахтер встретится с очень сильным соперником в лице лондонского Арсенала. Какие у вас мысли по поводу этого поединка?

– Арсенал – это элитная команда, которая борется за место в тройке лидеров АПЛ. А чемпионат Англии по уровню сейчас находится на первом месте в мире, это топ-лига. Считаю, что у Арсенала очень хорошая и стабильная команда во всех линиях.

– Хотя впервые в сезоне лондонцы проиграли в рамках АПЛ накануне матча с Шахтером.

– Да, перед поединком с Шахтером они в меньшинстве проиграли матч Борнмуту со счетом 0:2. Хотя «канониры» даже вдесятером много моментов создали, но не реализовали их. Так что это поражение можно назвать исключением из правил. Я считаю, что Шахтеру в этом туре Лиги чемпионов предстоит встретиться с очень сильным соперником. Очень сложно дончанам будет, так как Арсенал играет на своем поле при поддержке фанатов. Если в целом посмотреть, то у лондонцев очень сильная и квалифицированная команда во всех линиях. Так что Шахтеру будет очень и очень тяжело в этом поединке.

– Интересно также, даст ли наставник Арсенала Микель Артета сыграть украинскому легионеру команды Александру Зинченко, который матч с Борнмутом провел на замене. Вы как считаете?

– Сложно сказать по поводу того, сыграет ли в этой встрече Зинченко. Александр после травмы и, естественно, что он сейчас набирает форму. Выйдет ли украинец на поле, будет решать уже Артета. Тренерский штаб Арсенала и персонал команды будут определять, в каких кондициях он находится. То есть Артета будет решать по ходу встречи, когда Зинченко будет нужен и полезен на поле.

– Шахтер перед матчем с Арсеналом выиграл у Колоса со счетом 1:0. Что скажете по поводу такого результата накануне еврокубкового поединка?

– Да, дончане выиграли у команды с Ковалевки. Но скажу, что последнее время у Шахтера в атаке не клеится игра и не все получается. Понимаю, что перед матчем Лиги чемпионов три очка взяли, молодцы. Но мы привыкли Шахтер видеть гораздо агрессивнее и намного лучше. Может, спад у команды. У «горняков» много квалифицированных игроков как для чемпионата Украины. Но, понятное дело, что в Лиге чемпионов с такими командами, как Арсенал, им тяжело бодаться, потому что уровень футболистов у европейских топ-клубов посильнее.

– В свою очередь, Динамо выиграло у Оболони со счетом 5:1. За киевлян дублем отличился Владислав Ванат, а Николай Шапаренко и Владимир Бражко записали в свой актив по два результативных действия. В какой форме киевляне подходят к матчу Лиги Европы с Ромой?

– По поводу Оболони стоит сказать, что команда находится на 15-м месте в турнирной таблице УПЛ. Они постоянно борются за сохранение прописки в элите, чтобы не вылететь в Первую лигу. И возьмите для сравнения Динамо Киев! В Украине Динамо, как и Шахтер – это элитные команды. Они всегда ведут борьбу за Лигу чемпионов и за первое место в чемпионате. Естественно, у динамовцев получилось обыграть оболонцев. У них был необходимый настрой на победу. И стоит добавить, что Динамо также много моментов не реализовало. Они имели шансы забивать больше мячей. Но стоит отметить, что это был матч чемпионата Украины. Противостоять команде из итальянской Серии А будет гораздо тяжелее.

– Кстати, Рома накануне матча с Динамо проиграла со счетом 0:1 Интеру.

– Игра проходила на встречных курсах, обе команды создавали моменты для взятия ворот, но победил коллектив из Милана. Я думаю, что Рома будет серьезно настраиваться на матч с Динамо. Украинской команде будет тяжело играть на выезде в Италии при поддержке трибун. Фанаты будут гнать римскую команду вперед! У Ромы квалифицированные футболисты и добротная команда. Я думаю, что, если Динамо в Риме сыграет вничью, это будет положительный результат.

– Как считаете, Артем Довбик выйдет на поле с первых минут?

– Думаю, что однозначно да. Он играет все важные матчи в основном составе. Довбика купили за большие деньги, и он отрабатывает подписанный контракт. Артему доверяют, он забивает. Да, в матче с Интером он не отличился голом. Но то, как Довбик будет забивать, зависит также от игры фланговых футболистов и средней линии, которые снабжают форварда пасами. Я считаю, что Довбик – хорошего уровня нападающий.

– Какое-то особое отношение к Довбику будет со стороны киевской команды?

– Динамо будет стараться ставить персональную опеку для Довбика, потому что он будет опасен в штрафной площадке киевлян. Довбик на данный момент забивает за Рому больше всех голов. Поэтому, мне кажется, что динамовцы будут персонально следить за Артемом.

– Матч не должен быть скучным. Ожидается интересный поединок. Вы как думаете?

– Мне кажется, зрелищная будет игра. Думаю, что счета 0:0 не будет и в этой встрече будут голы. А для фанатов это самое главное!

– В целом, что скажете по поводу двух соперников Шахтера и Динамо в этом туре еврокубков?

– Прежде всего, хочу отметить, что украинским командам в этом туре предстоит сыграть с сильными соперниками. Я считаю, что Арсенал и Рома - это топ-клубы. Но будем надеяться на то, что наши команды добьются положительного результата и добудут очки в копилку Украины.