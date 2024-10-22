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Лига чемпионов
22 октября 2024, 14:27 | Обновлено 22 октября 2024, 14:28
536
0

Игрок сборной на замене. Эксперт назвал состав Шахтера на игру с Арсеналом

Александр Грицай выбрал свою стартовую одиннадцатку

22 октября 2024, 14:27 | Обновлено 22 октября 2024, 14:28
536
0
Игрок сборной на замене. Эксперт назвал состав Шахтера на игру с Арсеналом
Getty Images/Global Images Ukraine. Дмитрий Крыськив

Бывший тренер ряда украинских команд Александр Грицай в эксклюзивном интервью для Sport.ua спрогнозировал стартовый состав донецкого «Шахтера» на матч 3-го тура основного этапа Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала»:

«В воротах будет Ризнык. В защите сыграют в центре Бондарь и Матвиенко, а по флангам Конопля и, пожалуй, Педриньо. Думаю, что в опорной зоне Степаненко выйдет играть. Тарас больше играет на оборону, чем Крыськив. Это мое мнение. Если со Степаненко выйдут играть в средней линии Судаков и Бондаренко, то Крыськив тогда останется на замене. Что касается вингеров, то не исключаю вариант, что слева поставят Зубкова, а справа Шведа, если он будет готов сыграть. Но, опять-таки, Зубкову, наверное, неудобно играть на левом фланге. И тогда, если Зубков выйдет справа, слева выпустят Невертона. В нападении, думаю, сыграет Сикан. Он выполняет большой объем работы. А Шахтер в этой встрече должен выполнить большой объем физической работы».

Матч «Арсенал» – «Шахтер» состоится 22 октября в 22:00 по киевскому времени.

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Александр Грицай Арсенал Лондон Шахтер Донецк Лига чемпионов Арсенал - Шахтер
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Источник
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