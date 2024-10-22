Подолье еще не определилось с главным тренером

Как стало известно Sport.ua, футболисты перволигового «Подолья» возобновили тренировочный процесс после отставки руководителя Виталия Костышина.

По имеющимся данным подолян к очередному поединку в Первой лиге – с «Прикарпатьем», который состоится 27 октября, будет готовить ассистент Костышина – Александр Жданов.

Кто будет возглавлять «Подолье» на полноценной основе решится в ближайшие дни. С потенциальными претендентами, в том числе с Сергеем Ковальцом, ведутся переговоры.

Сейчас «Подолье» занимает 7-е место в группе «А», набрав семь очков.

Ранее мы сообщали, что после поражения от «Миная» главный тренер «Подолья» Виталий Костышин подал в отставку. Главным претендентом на вакантное место рулевого является воспитанник подольского футбола Сергей Ковалец.