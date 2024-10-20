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Украина. Первая лига
20 октября 2024, 12:07 |
374
0

Стало известно, кто может возглавить Подолье

Костышин покинул место главного тренера после поражения «Минаю»

20 октября 2024, 12:07 |
374
0
Стало известно, кто может возглавить Подолье
dynamo.kiev.ua. Сергей Ковалец

После вчерашнего поражения от «Миная» – 0:1 главный тренер перволигового «Подолья» Виталий Костышин подал в отставку. Он возглавлял хмельницкую команду мастеров с 2017 года.

Как стало известно Sport.ua, главным претендентом на вакантное место рулевого является воспитанник подольского футбола Сергей Ковалец, который, кстати, вчера присутствовал на поединке с закарпатцами.

Сейчас «Подолье» занимает седьмое место в группе «А», набрав семь очков.

Ранее Виталий Костышин прокомментировал ничейный итог встречи 12-го тура Первой лиги с «Буковиной» (1:1).

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Виталий Костышин Подолье Хмельницкий Сергей Ковалец инсайд Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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