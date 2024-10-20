Стало известно, кто может возглавить Подолье

После вчерашнего поражения от «Миная» – 0:1 главный тренер перволигового «Подолья» Виталий Костышин подал в отставку. Он возглавлял хмельницкую команду мастеров с 2017 года.

Как стало известно Sport.ua, главным претендентом на вакантное место рулевого является воспитанник подольского футбола Сергей Ковалец, который, кстати, вчера присутствовал на поединке с закарпатцами.

Сейчас «Подолье» занимает седьмое место в группе «А», набрав семь очков.

Ранее Виталий Костышин прокомментировал ничейный итог встречи 12-го тура Первой лиги с «Буковиной» (1:1).