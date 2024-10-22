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  4. «Что произошло бы...»: Зинченко вспомнил откровенный разговор с Зеленским
Англия
22 октября 2024, 13:38 |
511
0

«Что произошло бы...»: Зинченко вспомнил откровенный разговор с Зеленским

Украинский футболист полностью доверяет Президенту страны

22 октября 2024, 13:38 |
511
0
«Что произошло бы...»: Зинченко вспомнил откровенный разговор с Зеленским
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Защитник национальной сборной и лондонского «Арсенала» Александр Зинченко поддержал Президента Украины Владимира Зеленского, рассказав об их разговоре.

«Господин Президент, это не часть сценария, но эти слова идут из глубины моего сердца. Вся моя семья и друзья чувствуют то же самое. Я не знаю, что произошло бы с нашей страной, если бы вас там не было.

Иногда я пытаюсь поставить себя на место (Зеленского – прим.), но это невозможно. Я не сталкивался с таким давлением, но, глядя ему в глаза, вы видите, насколько все сложно. Вы видите это из фотографий, когда он стал президентом, и его лицо сейчас.

Каждый раз, когда я читаю новости, я молюсь, чтобы это скорее закончилось, потому что знаю, сколько людей погибло во время этой войны», – заявил Зинченко.

Ранее Александр рассказал, как игроки «Арсенала» реагируют на войну в Украине.

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российско-украинская война Владимир Зеленский Александр Зинченко
Олег Вахоцкий Источник: The Guardian
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