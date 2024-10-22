Экс-игрок Вест Хэма: «Челси не за что критиковать. Раньше это был цирк»

Бывший футболист Найджел Рео-Кокер считает, что в этом сезоне лондонский «Челси» начал играть на высоком уровне:

«Мне кажется, что сегодня не за что критиковать «Челси». Я посмотрел на их футболистов – они действительно играют хорошо. Особенно их полузащитники Кайседо и Лавиа. В самом важном матче сезона капитан команды – Энцо Фернандес – сидит на скамейке. Но команда все равно хорошо смотрится.

Раньше они были похожи на настоящий цирк в футбольном мире. Они все имели свое мнение, не могли договориться о простых вещах. Но сейчас все иначе», – восхищается Найджел.

В этом сезоне «Челси» имеет в своем активе 14 баллов и идет на 6 месте в турнирной таблице. От зоны Лиги Чемпионов лондонский клуб отделяет всего 3 балла.

Главный тренер Энцо Мареска прокомментировал поражение своей команды в матче АПЛ.