Экс-игрок Вест Хэма: «Челси не за что критиковать. Раньше это был цирк»
Бывший футболист считает, что лондонский клуб нашел правильный путь
Бывший футболист Найджел Рео-Кокер считает, что в этом сезоне лондонский «Челси» начал играть на высоком уровне:
«Мне кажется, что сегодня не за что критиковать «Челси». Я посмотрел на их футболистов – они действительно играют хорошо. Особенно их полузащитники Кайседо и Лавиа. В самом важном матче сезона капитан команды – Энцо Фернандес – сидит на скамейке. Но команда все равно хорошо смотрится.
Раньше они были похожи на настоящий цирк в футбольном мире. Они все имели свое мнение, не могли договориться о простых вещах. Но сейчас все иначе», – восхищается Найджел.
В этом сезоне «Челси» имеет в своем активе 14 баллов и идет на 6 месте в турнирной таблице. От зоны Лиги Чемпионов лондонский клуб отделяет всего 3 балла.
Главный тренер Энцо Мареска прокомментировал поражение своей команды в матче АПЛ.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Наставник Арсенала провел предматчевую пресс-конференцию накануне матча ЛЧ
CfcSheikh считает, что «Челси» не хватало украинца в игре против «Ливерпуля»