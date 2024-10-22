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Англия
22 октября 2024, 12:49 | Обновлено 22 октября 2024, 13:00
194
0

Экс-игрок Вест Хэма: «Челси не за что критиковать. Раньше это был цирк»

Бывший футболист считает, что лондонский клуб нашел правильный путь

22 октября 2024, 12:49 | Обновлено 22 октября 2024, 13:00
194
0
Экс-игрок Вест Хэма: «Челси не за что критиковать. Раньше это был цирк»
Getty Images/Global Images Ukraine. Найджел Рео-Кокер

Бывший футболист Найджел Рео-Кокер считает, что в этом сезоне лондонский «Челси» начал играть на высоком уровне:

«Мне кажется, что сегодня не за что критиковать «Челси». Я посмотрел на их футболистов – они действительно играют хорошо. Особенно их полузащитники Кайседо и Лавиа. В самом важном матче сезона капитан команды – Энцо Фернандес – сидит на скамейке. Но команда все равно хорошо смотрится.

Раньше они были похожи на настоящий цирк в футбольном мире. Они все имели свое мнение, не могли договориться о простых вещах. Но сейчас все иначе», – восхищается Найджел.

В этом сезоне «Челси» имеет в своем активе 14 баллов и идет на 6 месте в турнирной таблице. От зоны Лиги Чемпионов лондонский клуб отделяет всего 3 балла.

Главный тренер Энцо Мареска прокомментировал поражение своей команды в матче АПЛ.

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Микола Титюк Источник: GiveMeSport
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