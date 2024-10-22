Зозуля рассказал, как Игорь Суркис относился к агентам и их влиянию

Экс-нападающий сборной Украины Роман Зозуля, став футбольным агентом, высказал мнение о влиянии корупционных традиций в околофутбольной среде, которые сформированы агентами.

«Раньше такого вообще не было! Ко мне лично никто не подходил и не говорил: «Ты не будешь играть, если не подпишешь контракт с кем-то», а сейчас это в каждом клубе.

Нам даже наоборот Игорь Михайлович Суркис говорил: «Вам агенты не нужны, я буду вам сам помогать, если вас что-то не устраивает» и так далее.

Сегодня в юношеских командах просто говорят: «Вы не будете получать игровое время, пока не подпишете с агентом договор», вот они [недобросовестные агенты] берут количеством и ждут, пока кто-то выстрелит. Это говорят непосредственно тренеры, директора, поэтому игроку просто не остается к кому идти жаловаться. Один мой парень не подписал так контракт, пришлось полгода просто по кругу бегать и носить фишки, ему не разрешали тренироваться. Как молодой парень может выдержать полгода такого ментального давления?», – заявил Зозуля.

Ранее Роман Зозуля поделился своими смелыми планами в работе футбольным агентом.