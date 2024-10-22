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  4. «Коррупция больше, чем в Раде». Зозуля – о смелых планах в работе агентом
Украина. Премьер лига
22 октября 2024, 10:10 | Обновлено 22 октября 2024, 10:15
217
0

«Коррупция больше, чем в Раде». Зозуля – о смелых планах в работе агентом

Бывший футболист рассказал об агентской деятельности

22 октября 2024, 10:10 | Обновлено 22 октября 2024, 10:15
217
0
«Коррупция больше, чем в Раде». Зозуля – о смелых планах в работе агентом
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Зозуля

Экс-нападающий сборной Украины Роман Зозуля откровенно признался в том, для чего он по завершении профессиональной карьеры принял решение стать футбольным агентом и организовал вместе с бывшим партнером Евгением Коноплянкой свою компанию.

– На этот рынок очень трудно заходить из-за монополии. Я вам так скажу: здесь коррупция по масштабам больше, чем в Верховной Раде, я такого даже не ожидал, потому что не очень интересовался этой сферой, когда был футболистом. У меня волос на голове нет, но если бы были, то они бы точно стали дыбом от того, что здесь происходит.

– Вы говорили, что в некоторых клубах игроки не могут иметь других агентов...

– Фамилии называть не буду, но прессе это все и так известно. Это не несколько клубов, таких на самом деле много: в одном один агент заводит игроков, в другом - только другой. Это ненормально, так не должно быть. Я думаю, что со временем все перестроится и изменится к лучшему.

– То есть вы зашли на этот рынок, чтобы сломать систему?

– Да. Куда бы я ни заходил, я хочу ломать систему. У нас в Украине куда ни плюнь, всюду такое же, как и здесь. Везде есть свои системы. Если ты захочешь стать президентом Федерации футбола, то также надо заходить и ломать систему. Плывя по течению ничего изменить невозможно, если и будут какие-то изменения, то это будут только косметические, вся вертикаль так и будет оставаться. Тем более, если изменить только одного человека, это не принесет никакой пользы, потому что он будет думать, что что-то улучшает и меняет, в то время, как внизу будет продолжаться коррупция и произвол. Если у машины проблемы с двигателем, а вы вместо его ремонта красите и ставите новые диски, то она лучше от этого ехать не будет.

– Относительно сборной, правда ли, что тебя туда не вызовут, если у тебя не тот агент? Что вам об этом известно?

– Мне кажется, что это больше миф, который просто агенты используют в свою пользу. Они потом звонят родителям и говорят: «Если хотите, чтобы ваш сын играл в юношеской или молодежной сборной, то нужно подписывать контракт именно со мной», а родители верят в это.

Некоторые агенты узнают, кого будут вызывать в сборную заранее, даже до того, как списки обнародуют и они также этим пользуются. Лично для меня это нонсенс, если футболист действительно качественный, то он должен играть несмотря на то, кто является его агентом, – рассказал 34-летний Зозуля.

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Роман Зозуля футбольные агенты
Юрій Остроумов Источник: Украинский футбол
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