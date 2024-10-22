В Шахтере в стиле Ибрагимовича потроллили Челси за трансфер Мудрика

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин высказал свое мнение о трансфере Михаила Мудрика в «Челси», а также о низкой эффективности экс-вингера «горняков» в Лондоне.

В словах топ-менеджера «Шахтера» можно прочувствовать тонкий троллинг в сторону «Челси» в стиле Златана Ибрагимовича.

«Мы продали Михаила Мудрика в «Челси» за 70 миллионов евро плюс 30 миллионов бонусов. Это была крупнейшая сделка в истории Украины».

«Почему Мудрик не оказал влияния на результаты «Челси»? Вам не нужна Ferrari, если вы не умеете ею управлять. Тогда обычной машины достаточно. Когда вы покупаете Ferrari, вам следует подумать о том, как вы будете с ней обращаться. Это мое мнение о Мудрике в «Челси». Я уверен, что он проявит свои качества, если ему представится такая возможность. Он абсолютно уникальный игрок, и это видно по его выступлениям за сборную Украины. В мире очень мало игроков такого плана», – заявил Палкин.

Напомним, еще в 2011 году шведский форвард Златан Ибрагимович, объясняя свой провал в «Барселоне» и плохие отношения с тогдашним наставником каталонцев Жузепом Гвардиолой, использовал подобные сравнения. Тогда Ибрагимович заявил наставнику буквально следующее, подразумевая свой переезд и последующие неудачные выступления в «Барселоне»: «Вы купили Ferrari, но ездите так, словно это Fiat».