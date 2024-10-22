Аргентинский талант может заменить Салаха в Ливерпуле

Английский «Ливерпуль» продолжает искать замену своему лидеру Мохамеду Салаху, если египтянин все таки решиться покинуть клуб. Приоритетной целью для «мерсисайдцев» стал футболист «Брайтона» Факундо Буонанотте.

Аргентинский полузащитник в этом сезоне был отдан в аренду в «Лестер» и уже успел стать одним из лидеров коллектива. На его счету 3 гола и 2 результативные передачи в 7 матчах.

«Он действительно талантливый парень, который отлично себя проявляет на футбольном поле. Он агрессивен, рискованный и креативный», – сказал тренер «Лестера» Стив Купер.

Трансферная стоимость Факундо составляет 18 млн евро. «Ливерпуль» считает, что он сможет договориться с «Брайтоном» за 25-30 млн евро.

Сообщалось, что Ливерпуль ищет замену своему защитнику Тренту, который тоже может покинуть команду.