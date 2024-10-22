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Англия
22 октября 2024, 10:32 |
192
0

Аргентинский талант может заменить Салаха в Ливерпуле

Факундо Буонанотте заинтересовал английский клуб

22 октября 2024, 10:32 |
192
0
Аргентинский талант может заменить Салаха в Ливерпуле
Getty Images/Global Images Ukraine. Факундо Буонанотте

Английский «Ливерпуль» продолжает искать замену своему лидеру Мохамеду Салаху, если египтянин все таки решиться покинуть клуб. Приоритетной целью для «мерсисайдцев» стал футболист «Брайтона» Факундо Буонанотте.

Аргентинский полузащитник в этом сезоне был отдан в аренду в «Лестер» и уже успел стать одним из лидеров коллектива. На его счету 3 гола и 2 результативные передачи в 7 матчах.

«Он действительно талантливый парень, который отлично себя проявляет на футбольном поле. Он агрессивен, рискованный и креативный», – сказал тренер «Лестера» Стив Купер.

Трансферная стоимость Факундо составляет 18 млн евро. «Ливерпуль» считает, что он сможет договориться с «Брайтоном» за 25-30 млн евро.

Сообщалось, что Ливерпуль ищет замену своему защитнику Тренту, который тоже может покинуть команду.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ливерпуль Брайтон
Микола Титюк Источник: FourFourTwo
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