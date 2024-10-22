Форвард Арсенала может побить рекорд Роналду в матче с Шахтером

Лондонский «Арсенал» встретится с донецким «Шахтером» в матче Лиги Чемпионов. Форвард английского клуба Габриэл Жезус можеть стать автором неприятного рекорда, если сумеет забить в ворота украинской команды.

Дело в том, что Жезус забил в ворота «Шахтера» уже четыре мяча за все время в Лиге Чемпионов. Все эти голы были забиты бразильцем во времена, когда он играл за «Манчестер Сити». Если Габриэл забьет хотя бы один гол в матче «Арсенал» – «Шахтер», то сравняется с Криштиану Роналду.

Португальский футболист тоже забил пять голов в ворота донецкой команды за все время Лиги чемпионов. Если же Жезусу удастся отметится двумя и больше голами, то он станет лучшим бомбардиром ЛЧ против «Шахтера».

Матч третьего тура Лиги Чемпионов «Арсенал» – «Шахтер» состоится 22 октября в 22:00 в Лондоне.

Ранее букмекеры оценили шансы украинской команды в матче против Арсенала.