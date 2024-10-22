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Лига чемпионов
22 октября 2024, 09:41 | Обновлено 22 октября 2024, 09:42
611
4

Форвард Арсенала может побить рекорд Роналду в матче с Шахтером

Габриэл Жезус может неприятно огорчить украинскую команду

22 октября 2024, 09:41 | Обновлено 22 октября 2024, 09:42
611
4
Форвард Арсенала может побить рекорд Роналду в матче с Шахтером
Getty Images/Global Images Ukraine. Габриэл Жезус

Лондонский «Арсенал» встретится с донецким «Шахтером» в матче Лиги Чемпионов. Форвард английского клуба Габриэл Жезус можеть стать автором неприятного рекорда, если сумеет забить в ворота украинской команды.

Дело в том, что Жезус забил в ворота «Шахтера» уже четыре мяча за все время в Лиге Чемпионов. Все эти голы были забиты бразильцем во времена, когда он играл за «Манчестер Сити». Если Габриэл забьет хотя бы один гол в матче «Арсенал» – «Шахтер», то сравняется с Криштиану Роналду.

Португальский футболист тоже забил пять голов в ворота донецкой команды за все время Лиги чемпионов. Если же Жезусу удастся отметится двумя и больше голами, то он станет лучшим бомбардиром ЛЧ против «Шахтера».

Матч третьего тура Лиги Чемпионов «Арсенал» – «Шахтер» состоится 22 октября в 22:00 в Лондоне.

Ранее букмекеры оценили шансы украинской команды в матче против Арсенала.

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Лига чемпионов Арсенал - Шахтер Габриэл Жезус
Микола Титюк Источник: Sports Mole
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Комментарии 4
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MIRRA
а йому лева матчу дадуть за такий мегарекорд? ...чи крота матчу...
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0
Burevestnik
найкращий захисник УПЛ (і не тільки) Матвієнко "закриє" того Жезуса, шо два пальці об асфальт...  
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0
JLF
Оце так формулювання: "стане найкращим бомбардиром ЛЧ проти «Шахтаря»"ще й таке звання є?
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0
pricolist
Спорт юа, а ви вмієте мотивувати перед важливим матчем)
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0
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