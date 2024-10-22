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Италия
22 октября 2024, 09:15 | Обновлено 22 октября 2024, 09:20
462
0

Легенда Ромы Тотти заявил о возможном возобновлении карьеры. Ему 48 лет

Франческо Тотти оказался востребованным

22 октября 2024, 09:15 | Обновлено 22 октября 2024, 09:20
462
0
Легенда Ромы Тотти заявил о возможном возобновлении карьеры. Ему 48 лет
Getty Images/Global Images Ukraine. Франческо Тотти

Легендарный экс-нападающий римской «Ромы» Франческо Тотти признался в том, что может вернуться на футбольное поле в качестве игрока.

48-летний бывший футболист заявил, что с ним связались сразу несколько клубов Серии А с подобными предложениями.

Франческо Тотти завершил свою карьеру в 2018 году. За «Рому» он выступал, начиная с 1992 года. На его счету 783 матча за «волков» во всех турнирах, 307 голов и 209 ассистов.

Не так давно Тотти собрал своего идеального игрока.

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Франческо Тотти Серия A чемпионат Италии по футболу
Юрій Остроумов Источник: X (Twitter)
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