Италия22 октября 2024, 09:15 | Обновлено 22 октября 2024, 09:20
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Легенда Ромы Тотти заявил о возможном возобновлении карьеры. Ему 48 лет
Франческо Тотти оказался востребованным
22 октября 2024, 09:15 | Обновлено 22 октября 2024, 09:20
462
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Легендарный экс-нападающий римской «Ромы» Франческо Тотти признался в том, что может вернуться на футбольное поле в качестве игрока.
48-летний бывший футболист заявил, что с ним связались сразу несколько клубов Серии А с подобными предложениями.
Франческо Тотти завершил свою карьеру в 2018 году. За «Рому» он выступал, начиная с 1992 года. На его счету 783 матча за «волков» во всех турнирах, 307 голов и 209 ассистов.
Не так давно Тотти собрал своего идеального игрока.
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