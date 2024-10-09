Легенда Ромы Тотти после критики по Довбику собрал своего идеального игрока

Легендарный экс-форвард римской «Ромы» Франческо Тотти презентовал свою версию идеального футболиста, взяв по одному лучшему качеству от лучших, по его мнению, игроков.

«Должна быть правая нога Криштиану Роналду, левая нога Диего Марадоны, игра головой Луки Тони, скорость Роналдо, дриблинг Лионеля Месси, физика Джуда Беллингема и мое видение игры», – признался Тотти.

Как известно, Франческо Тотти выступал за «Рому» с 1992 по 2018 год. На его счету 783 матча за «волков» во всех турнирах, 307 голов и 209 ассистов.

Ранее Тотти раскритиковал «Рому» за подписание украинца Артема Довбика.