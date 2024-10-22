Таблица Серии А. Где Рома с Довбиком после поражения от Интера?

19-21 октября клубы итальянской Серии А провели поединки 8-го тура.

Центральной встречей игрового дня стал матч в Риме, в котором встретились «Рома» с украинцем Артемом Довбиком и миланский «Интер».

Довбик отыграл весь поединок за «волков», но результативными действиями не отметился. Впрочем, как и вся «Рома», которая в итоге поиграла со счетом 0:1, пропустив единственный гол от Лаутаро Мартинеса на 60-й минуте.

Проиграв, «Рома» в таблице Серии А, имея 10 очков занимает 10-е место. У «Интера» 17 пунктов и 2-я позиция. Лидирует «Наполи», у которого 19 очков.

Клуб «Дженоа» без травмированного украинца Руслана Малиновского на своем поле поделил очки с «Болоньей» – ничья 2:2.

В таблице Серии А «грифоны» идут 18-ми с 6 очками.

В 9-м туре «Рома» 27 октября сыграет на выезде с «Фиорентиной», а «Дженоа» в тот же день нанесет визит «Лацио».

Серия А. 8-й тур, 19-21 октября

Комо – Парма – 1:1

Дженоа – Болонья – 2:2

Милан – Удинезе – 1:0

Ювентус – Лацио – 1:0

Эмполи – Наполи – 0:1

Лечче – Фиорентина– 0:6

Венеция – Аталанта – 0:2

Кальяри – Торино – 3:2

Рома – Интер – 0:1

Верона – Монца – 0:3

Турнирная таблица