Таблица Серии А. Где Рома с Довбиком после поражения от Интера?
В чемпионате Италии остался позади 8-й тур
19-21 октября клубы итальянской Серии А провели поединки 8-го тура.
Центральной встречей игрового дня стал матч в Риме, в котором встретились «Рома» с украинцем Артемом Довбиком и миланский «Интер».
Довбик отыграл весь поединок за «волков», но результативными действиями не отметился. Впрочем, как и вся «Рома», которая в итоге поиграла со счетом 0:1, пропустив единственный гол от Лаутаро Мартинеса на 60-й минуте.
Проиграв, «Рома» в таблице Серии А, имея 10 очков занимает 10-е место. У «Интера» 17 пунктов и 2-я позиция. Лидирует «Наполи», у которого 19 очков.
Клуб «Дженоа» без травмированного украинца Руслана Малиновского на своем поле поделил очки с «Болоньей» – ничья 2:2.
В таблице Серии А «грифоны» идут 18-ми с 6 очками.
В 9-м туре «Рома» 27 октября сыграет на выезде с «Фиорентиной», а «Дженоа» в тот же день нанесет визит «Лацио».
Серия А. 8-й тур, 19-21 октября
- Комо – Парма – 1:1
- Дженоа – Болонья – 2:2
- Милан – Удинезе – 1:0
- Ювентус – Лацио – 1:0
- Эмполи – Наполи – 0:1
- Лечче – Фиорентина– 0:6
- Венеция – Аталанта – 0:2
- Кальяри – Торино – 3:2
- Рома – Интер – 0:1
- Верона – Монца – 0:3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Наполи
|8
|6
|1
|1
|15 - 5
|19
|2
|Интер Милан
|8
|5
|2
|1
|17 - 9
|17
|3
|Ювентус
|8
|4
|4
|0
|11 - 1
|16
|4
|Милан
|8
|4
|2
|2
|16 - 9
|14
|5
|Фиорентина
|8
|3
|4
|1
|15 - 8
|13
|6
|Аталанта
|8
|4
|1
|3
|18 - 13
|13
|7
|Лацио
|8
|4
|1
|3
|14 - 12
|13
|8
|Удинезе
|8
|4
|1
|3
|10 - 11
|13
|9
|Торино
|8
|3
|2
|3
|14 - 14
|11
|10
|Рома
|8
|2
|4
|2
|8 - 6
|10
|11
|Эмполи
|8
|2
|4
|2
|6 - 5
|10
|12
|Болонья
|8
|1
|6
|1
|9 - 11
|9
|13
|Эллас Верона
|8
|3
|0
|5
|12 - 15
|9
|14
|Комо
|8
|2
|3
|3
|11 - 15
|9
|15
|Кальяри
|8
|2
|3
|3
|8 - 13
|9
|16
|Монца
|8
|1
|4
|3
|8 - 9
|7
|17
|Парма
|8
|1
|4
|3
|11 - 13
|7
|18
|Дженоа
|8
|1
|3
|4
|7 - 17
|6
|19
|Лечче
|8
|1
|2
|5
|3 - 18
|5
|20
|Венеция
|8
|1
|1
|6
|5 - 14
|4
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