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Италия
22 октября 2024, 09:48 | Обновлено 22 октября 2024, 09:59
182
0

Таблица Серии А. Где Рома с Довбиком после поражения от Интера?

В чемпионате Италии остался позади 8-й тур

22 октября 2024, 09:48 | Обновлено 22 октября 2024, 09:59
182
0
Таблица Серии А. Где Рома с Довбиком после поражения от Интера?
Getty Images/Global Images Ukraine

19-21 октября клубы итальянской Серии А провели поединки 8-го тура.

Центральной встречей игрового дня стал матч в Риме, в котором встретились «Рома» с украинцем Артемом Довбиком и миланский «Интер».

Довбик отыграл весь поединок за «волков», но результативными действиями не отметился. Впрочем, как и вся «Рома», которая в итоге поиграла со счетом 0:1, пропустив единственный гол от Лаутаро Мартинеса на 60-й минуте.

Проиграв, «Рома» в таблице Серии А, имея 10 очков занимает 10-е место. У «Интера» 17 пунктов и 2-я позиция. Лидирует «Наполи», у которого 19 очков.

Клуб «Дженоа» без травмированного украинца Руслана Малиновского на своем поле поделил очки с «Болоньей» – ничья 2:2.

В таблице Серии А «грифоны» идут 18-ми с 6 очками.

В 9-м туре «Рома» 27 октября сыграет на выезде с «Фиорентиной», а «Дженоа» в тот же день нанесет визит «Лацио».

Серия А. 8-й тур, 19-21 октября

  • Комо – Парма – 1:1
  • Дженоа – Болонья – 2:2
  • Милан – Удинезе – 1:0
  • Ювентус – Лацио – 1:0
  • Эмполи – Наполи – 0:1
  • Лечче – Фиорентина– 0:6
  • Венеция – Аталанта – 0:2
  • Кальяри – Торино – 3:2
  • Рома – Интер – 0:1
  • Верона – Монца – 0:3

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Наполи 8 6 1 1 15 - 5 19
2 Интер Милан 8 5 2 1 17 - 9 17
3 Ювентус 8 4 4 0 11 - 1 16
4 Милан 8 4 2 2 16 - 9 14
5 Фиорентина 8 3 4 1 15 - 8 13
6 Аталанта 8 4 1 3 18 - 13 13
7 Лацио 8 4 1 3 14 - 12 13
8 Удинезе 8 4 1 3 10 - 11 13
9 Торино 8 3 2 3 14 - 14 11
10 Рома 8 2 4 2 8 - 6 10
11 Эмполи 8 2 4 2 6 - 5 10
12 Болонья 8 1 6 1 9 - 11 9
13 Эллас Верона 8 3 0 5 12 - 15 9
14 Комо 8 2 3 3 11 - 15 9
15 Кальяри 8 2 3 3 8 - 13 9
16 Монца 8 1 4 3 8 - 9 7
17 Парма 8 1 4 3 11 - 13 7
18 Дженоа 8 1 3 4 7 - 17 6
19 Лечче 8 1 2 5 3 - 18 5
20 Венеция 8 1 1 6 5 - 14 4
Полная таблица

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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