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Англия
22 октября 2024, 09:17 | Обновлено 22 октября 2024, 09:19
68
0

Ноттингем – Кристал Пэлас – 1:0. Хозяева уже в топ-10. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча 8-го тура английской Премьер-лиги

22 октября 2024, 09:17 | Обновлено 22 октября 2024, 09:19
68
0
Ноттингем – Кристал Пэлас – 1:0. Хозяева уже в топ-10. Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Ноттингем Форест – Кристал Пэлас

21 октября состоялся матч 8-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретились «Ноттингем Форест» и «Кристал Пэлас». Хозяева вырвали победу со счетом 1:0.

Зрители увидели равную игру, где моменты были у обеих команд. Статистика ожидаемых голов показала, что хозяева наиграли на 1,62 забитых мяча, а гости – на 1,12. Однако только «Ноттингем Форест» удалось забить в чужие ворота – благодаря Крису Вуду.

«Ноттингем Форест» поднялся в топ-10 и теперь занимает восьмое место. «Кристал Пэлас» пока не может найти свою игру в этом сезоне – клуб идет в зоне вылета, на 18 строчке.

21 октября. 8-й тур, Премьер-лига.

Ноттингем Форест – Кристал Пэлас – 1:0

Гол: Вуд, 65

Видеообзор матча:

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ноттингем Форест Кристал Пэлас видео голов и обзор
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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