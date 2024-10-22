Ноттингем – Кристал Пэлас – 1:0. Хозяева уже в топ-10. Видео гола и обзор

21 октября состоялся матч 8-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретились «Ноттингем Форест» и «Кристал Пэлас». Хозяева вырвали победу со счетом 1:0.

Зрители увидели равную игру, где моменты были у обеих команд. Статистика ожидаемых голов показала, что хозяева наиграли на 1,62 забитых мяча, а гости – на 1,12. Однако только «Ноттингем Форест» удалось забить в чужие ворота – благодаря Крису Вуду.

«Ноттингем Форест» поднялся в топ-10 и теперь занимает восьмое место. «Кристал Пэлас» пока не может найти свою игру в этом сезоне – клуб идет в зоне вылета, на 18 строчке.

21 октября. 8-й тур, Премьер-лига.

Ноттингем Форест – Кристал Пэлас – 1:0

Гол: Вуд, 65

Видеообзор матча: