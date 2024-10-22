Эллас Верона

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21.10.2024 21:45 – FT 0 : 3
Монца
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Италия
22 октября 2024, 07:43 | Обновлено 22 октября 2024, 07:44
53
0

Верона – Монца – 0:3. Дубль Дани Моты. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 8-го тура Серии А

22 октября 2024, 07:43 | Обновлено 22 октября 2024, 07:44
53
0
Верона – Монца – 0:3. Дубль Дани Моты. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Верона – Монца

21 октября в матче 8-го тура итальянской Серии А сыграли «Верона» и «Монца». Гости неожиданно легко разгромили своего соперника сос четом 3:0.

Дублем в этом матче отметился форвард Дани Мота, еще один гол на счету Алессандро Бьянко. Победа позволила «Монце» покинуть зону вылета и подняться на 16 место; «Верона» идет на 13 месте в турнирной таблице.

21 октября. 8-й тур, Серия А.

«Верона» – «Монца» – 0:3

Голы: Мота, 9, 74, Бьянко, 79

Видеообзор матча:

События матча

79’
ГОЛ ! Мяч забил Алессандро Бьянко (Монца).
74’
ГОЛ ! Мяч забил Дани Мота (Монца).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Дани Мота (Монца).
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чемпионат Италии по футболу Серия A Монца Верона видео голов и обзор Дани Мота
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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