Эллас Верона

21 октября в матче 8-го тура итальянской Серии А сыграли «Верона» и «Монца». Гости неожиданно легко разгромили своего соперника сос четом 3:0.

Дублем в этом матче отметился форвард Дани Мота, еще один гол на счету Алессандро Бьянко. Победа позволила «Монце» покинуть зону вылета и подняться на 16 место; «Верона» идет на 13 месте в турнирной таблице.

21 октября. 8-й тур, Серия А.

«Верона» – «Монца» – 0:3

Голы: Мота, 9, 74, Бьянко, 79

Видеообзор матча: