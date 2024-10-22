Эллас Верона

21.10.2024 21:45 – FT 0 : 3
Италия22 октября 2024, 07:43 | Обновлено 22 октября 2024, 07:44
53
0
Верона – Монца – 0:3. Дубль Дани Моты. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 8-го тура Серии А
22 октября 2024, 07:43 | Обновлено 22 октября 2024, 07:44
53
0
21 октября в матче 8-го тура итальянской Серии А сыграли «Верона» и «Монца». Гости неожиданно легко разгромили своего соперника сос четом 3:0.
Дублем в этом матче отметился форвард Дани Мота, еще один гол на счету Алессандро Бьянко. Победа позволила «Монце» покинуть зону вылета и подняться на 16 место; «Верона» идет на 13 месте в турнирной таблице.
21 октября. 8-й тур, Серия А.
«Верона» – «Монца» – 0:3
Голы: Мота, 9, 74, Бьянко, 79
Видеообзор матча:
События матча
79’
ГОЛ ! Мяч забил Алессандро Бьянко (Монца).
74’
ГОЛ ! Мяч забил Дани Мота (Монца).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Дани Мота (Монца).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 21 октября 2024, 20:20 1
Девушка пришла на вчерашний матч Барселоны против Севильи
Футбол | 22 октября 2024, 07:00 0
Главные новости за 21 октября на Sport.ua
Футбол | 21.10.2024, 12:26
Футбол | 22.10.2024, 07:11
Футбол | 22.10.2024, 08:05
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
21.10.2024, 02:15 4
20.10.2024, 09:53 2
20.10.2024, 23:01 5
21.10.2024, 04:54
21.10.2024, 09:00
21.10.2024, 00:32 2
21.10.2024, 15:04 29