Без шансов. Монца на выезде разгромила Верону

21 октября состоялась игра, которая закрывала 8-й тур итальянской Серии А между «Вероной» и «Монцой».

Перед началом игры именно хозяева считались минимальными фаворитами. Однако неудачный старт «Вероны» смог «посрамить» всех прогнозистов. На 9-й минуте Дани Мота из-за пределов штрафной площадки пробил с лету – 0:1.

Во втором тайме тот же Дани Мота переиграл голкипера ударом в угол – 0:2. А точку в матче поставил Алессандро Бьянко, который воспользовался ошибкой защитника «Вероны», отобрал мяч и вколотил его в ворота – 0:3.

В итоге «Верона» переиграла своего соперника лишь по владению мячом и ударам мимо ворот.

Серия А. 21 октября. 8-й тур

«Верона» – «Монца» - 0:3

Голы: Дани Мота, 9, 74, Бьянко, 79.

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine