Карло АНЧЕЛОТТИ: «У нас проблемы – нет футболистов для владения мячом»
Тренер мадридского Реала признал, что команде тяжело в этом сезоне
Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти перед поединком с дортмундской «Боруссией» рассказал о проблемах команды:
«У нас огромный проблемы с владением мяча – нет футболистов, которые могли бы играть в ограниченном пространстве. Когда на поле много места, игроки этим пользуются. Команда в этом плане стала хуже, но мы работаем над этим.
Есть проблема физической формы футболистов. Мы не готовы на сто процентов. В атаке создаем хорошее давление, но в центре поля не хватает компактности. Иногда наша команда теряет прочность», – подытожил Карло.
22 октября в 22:00 мадридский «Реал» сыграет с дортмундской «Боруссией» в рамках третьего тура Лиги Чемпионов.
Ранее Карло Анчелотти прокомментировал состояние лидера команды Килиана Мбаппе.
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