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Лига чемпионов
22 октября 2024, 07:13 |
260
0

Карло АНЧЕЛОТТИ: «У нас проблемы – нет футболистов для владения мячом»

Тренер мадридского Реала признал, что команде тяжело в этом сезоне

22 октября 2024, 07:13 |
260
0
Карло АНЧЕЛОТТИ: «У нас проблемы – нет футболистов для владения мячом»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти перед поединком с дортмундской «Боруссией» рассказал о проблемах команды:

«У нас огромный проблемы с владением мяча – нет футболистов, которые могли бы играть в ограниченном пространстве. Когда на поле много места, игроки этим пользуются. Команда в этом плане стала хуже, но мы работаем над этим.

Есть проблема физической формы футболистов. Мы не готовы на сто процентов. В атаке создаем хорошее давление, но в центре поля не хватает компактности. Иногда наша команда теряет прочность», – подытожил Карло.

22 октября в 22:00 мадридский «Реал» сыграет с дортмундской «Боруссией» в рамках третьего тура Лиги Чемпионов.

Ранее Карло Анчелотти прокомментировал состояние лидера команды Килиана Мбаппе.

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Лига чемпионов Реал Мадрид Карло Анчелотти
Микола Титюк Источник: 90min
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