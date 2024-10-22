Карло АНЧЕЛОТТИ: «У нас проблемы – нет футболистов для владения мячом»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти перед поединком с дортмундской «Боруссией» рассказал о проблемах команды:

«У нас огромный проблемы с владением мяча – нет футболистов, которые могли бы играть в ограниченном пространстве. Когда на поле много места, игроки этим пользуются. Команда в этом плане стала хуже, но мы работаем над этим.

Есть проблема физической формы футболистов. Мы не готовы на сто процентов. В атаке создаем хорошее давление, но в центре поля не хватает компактности. Иногда наша команда теряет прочность», – подытожил Карло.

22 октября в 22:00 мадридский «Реал» сыграет с дортмундской «Боруссией» в рамках третьего тура Лиги Чемпионов.

Ранее Карло Анчелотти прокомментировал состояние лидера команды Килиана Мбаппе.