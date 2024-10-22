Слот – второй тренер с лучшим стартом в АПЛ. Перебить лидера нереально

После победы Ливерпуля на домашнем стадионе в матче против Челси (2:1), который состоялся 20 октября в рамках 8-го тура АПЛ, команда Арне Слота занимает первое место в лиге с 21 набранным очком. Следующей командой в списке является Манчестер Сити с 20 очками.

После такого старта сезона Арне Слот достиг особого достижения: он стал вторым тренером АПЛ, который быстрее всех одержал 10 побед во всех турнирах со своей командой (11 матчей).

Выше него находится лишь тренер Манчестер Сити – Жузеп Гвардиола, который выиграл все свои первые 10 матчей за горожан.



В этом сезоне команда Арне Слота провела 11 матчей во всех турнирах, из которых 10 закончились победой и 1 - поражением. Разница мячей: 20 (ЗМ–ПМ: 25–5).

Дмитрий БАНАР