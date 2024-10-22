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Англия
22 октября 2024, 06:03 | Обновлено 22 октября 2024, 06:15
83
0

Слот – второй тренер с лучшим стартом в АПЛ. Перебить лидера нереально

Выше коуча Ливерпуля лишь Жузеп Гвардиола, у которого было 10 побед в 10 первых матчах

22 октября 2024, 06:03 | Обновлено 22 октября 2024, 06:15
83
0
Слот – второй тренер с лучшим стартом в АПЛ. Перебить лидера нереально
Getty Images/Global Images Ukraine. Арне Слот

После победы Ливерпуля на домашнем стадионе в матче против Челси (2:1), который состоялся 20 октября в рамках 8-го тура АПЛ, команда Арне Слота занимает первое место в лиге с 21 набранным очком. Следующей командой в списке является Манчестер Сити с 20 очками.

После такого старта сезона Арне Слот достиг особого достижения: он стал вторым тренером АПЛ, который быстрее всех одержал 10 побед во всех турнирах со своей командой (11 матчей).

Выше него находится лишь тренер Манчестер Сити – Жузеп Гвардиола, который выиграл все свои первые 10 матчей за горожан.

В этом сезоне команда Арне Слота провела 11 матчей во всех турнирах, из которых 10 закончились победой и 1 - поражением. Разница мячей: 20 (ЗМ–ПМ: 25–5).

Дмитрий БАНАР

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Арне Слот Жузеп Гвардиола Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Ливерпуль Манчестер Сити рекорд
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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