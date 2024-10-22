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  4. Салах обошел Агуэро в списке игроков АПЛ по ключевому показателю
Англия
22 октября 2024, 05:27 |
86
0

Салах обошел Агуэро в списке игроков АПЛ по ключевому показателю

Мохамед оформил гол + ассист в ворота Челси в матче 8-го тура чемпионата Англии

22 октября 2024, 05:27 |
86
0
Салах обошел Агуэро в списке игроков АПЛ по ключевому показателю
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

20 октября в рамках 8-го тура АПЛ состоялся матч между Ливерпулем и Челси на Энфилде, который закончился счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

Основной фигурой в этом матче стал Мохамед Салах, который отметился забитым голом и ассистом. Благодаря этим голевым действиям ему удалось опередить Серхио Агуэро в списке игроков АПЛ с наибольшим количеством голевых действий за один клуб (232) и занять 6-е место. Выше Салаха расположены такие игроки: Фрэнк Лэмпард (237), Тьерри Анри (249), Гарри Кейн (259), Райан Гиггз (271) и Уэйн Руни (276).

В этом сезоне Салах сыграл за мерсисайдцев 11 матчей, в которых отметился 7 голами и 6 ассистами. В кампании 2024/25 он занимает 4-е место по количеству забитых голов (5) и 2-е место по количеству ассистов (5).

Дмитрий БАНАР

Топ-10 игроков с наибольшим количеством голевых действий за один клуб:

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Серхио Агуэро Мохамед Салах рекорд Уэйн Руни Фрэнк Лэмпард Тьерри Анри Гарри Кейн Райан Гиггз
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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