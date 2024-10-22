Салах обошел Агуэро в списке игроков АПЛ по ключевому показателю

20 октября в рамках 8-го тура АПЛ состоялся матч между Ливерпулем и Челси на Энфилде, который закончился счетом 2:1 в пользу хозяев поля.



Основной фигурой в этом матче стал Мохамед Салах, который отметился забитым голом и ассистом. Благодаря этим голевым действиям ему удалось опередить Серхио Агуэро в списке игроков АПЛ с наибольшим количеством голевых действий за один клуб (232) и занять 6-е место. Выше Салаха расположены такие игроки: Фрэнк Лэмпард (237), Тьерри Анри (249), Гарри Кейн (259), Райан Гиггз (271) и Уэйн Руни (276).



В этом сезоне Салах сыграл за мерсисайдцев 11 матчей, в которых отметился 7 голами и 6 ассистами. В кампании 2024/25 он занимает 4-е место по количеству забитых голов (5) и 2-е место по количеству ассистов (5).

Дмитрий БАНАР

Топ-10 игроков с наибольшим количеством голевых действий за один клуб: