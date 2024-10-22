Анастасия Соболева – Марина Стакушич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 125 в Тампико
В ночь на 23 октября украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 216) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 125 в Тампико (Мексика).
В 1/16 финала украинка сыграет против Марины Стакушич (Канада, WTA 140). Встреча состоится вторым запуском на корте №2 после игры Кудерметова – Шарма. Ориентировочное время начала матча – 01:30 по Киеву.
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Это будет вторая встреча соперниц. Счет 1:0 в пользу Соболевой.
Победительница противостояния во 2-м раунде сыграет против 7-й сеяной Робин Монтгомери (США, WTA 106).
Видеотрансляция матча будет добавлена перед стартом поединка...
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