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WTA
22 октября 2024, 04:54 | Обновлено 22 октября 2024, 04:59
18
0

Анастасия Соболева – Марина Стакушич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 125 в Тампико

22 октября 2024, 04:54 | Обновлено 22 октября 2024, 04:59
18
0
Анастасия Соболева – Марина Стакушич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Instagram. Анастасия Соболева

В ночь на 23 октября украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 216) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 125 в Тампико (Мексика).

В 1/16 финала украинка сыграет против Марины Стакушич (Канада, WTA 140). Встреча состоится вторым запуском на корте №2 после игры Кудерметова – Шарма. Ориентировочное время начала матча – 01:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет вторая встреча соперниц. Счет 1:0 в пользу Соболевой.

Победительница противостояния во 2-м раунде сыграет против 7-й сеяной Робин Монтгомери (США, WTA 106).

Видеотрансляция матча будет добавлена перед стартом поединка...

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Марина Стакушич Анастасия Соболева WTA Тампико смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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