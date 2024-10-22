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22 октября 2024, 03:15 |
410
0

ВИДЕО. Звездный футболист сделал предложение итальянской секс-бомбе

Джанлуиджи Доннарумма наконец дозрел

22 октября 2024, 03:15 |
410
0
ВИДЕО. Звездный футболист сделал предложение итальянской секс-бомбе
Instagram. Джанлуиджи Доннарумма, Алессия Элефанте и сын Лео

Голкипер «ПСЖ» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма наконец сделал предложение своей девушке – Алессии Элефанте, которая родила футболисту сына Лео совсем недавно.Доннарумма сделал предложение руки и сердца и она, конечно же, сказала «да!».

Вратарь сделал всё очень красиво и некоторые издания назвали это предложение «самым романтичным в истории».

Видео «как это было» опубликовала сама пара, создав общий пост в Instagram.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

«Это всё по-настоящему?», – наверняка, подпись к публикации придумывала счастливая невеста.

Комната с видом на волшебный ночной Париж, свечи, воздушные шары и лепестки роз. А ещё Эйфелевая башня – куда ж без неё в самом романтическом городе мира?

Ну а мы предлагаем вам оценить красоту избранницы Джиджи. Приятного просмотра:

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Джанлуиджи Доннарумма ПСЖ видео lifestyle девушки сборная Италии по футболу
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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