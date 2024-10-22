САПУГА: «Рад вернуться на поле. Интересный матч, в атаке Руху не повезло»

Капитан Руха Марко Сапуга поделился эмоциями от возвращения на поле в матче 10-го тура с Карпатами (0:1) после длительного восстановления.

«Рад вернуться на поле впервые за длительное время. Ценю, что тренер выпустил меня сыграть в важном поединке. Я и Евгений Пастух долго восстанавливались после травм, но наш медперсонал и тренерский штаб хорошо с нами поработали, за что мы им очень благодарны. Со скамейки запасных тяжело наблюдать за игрой команды, особенно в таком эмоциональном матче. Было приятно играть при такой атмосфере и благодарен всем поддерживавшим нас фанатам.

Матч был интересен, с большим количеством борьбы и моментов. В начале игры у «Руха» все получалось, первые 20 минут мы контролировали ситуацию на поле. Далее соперник сбил наш темп, а в конце первого тайма «Карпаты» забили после стандарта. Во втором тайме мы прибавили в интенсивности и были более острыми в атаке, впрочем нам не удалось забить гол. Каждый из нас старался и отдавал на поле все силы ради победы, но, к сожалению, команда уступила.

У нас сейчас насыщенный график, нужно восстановиться до следующей игры. Впереди у нас матч против «Черноморца». Это тоже хорошая команда, и в этом поединке мы тоже будем выкладываться по полной, чтобы получить положительный результат. После этого у нас будет кубковая игра против «Карпат», и мы постараемся реабилитироваться за поражение в чемпионате».