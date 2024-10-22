Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. САПУГА: «Рад вернуться на поле. Интересный матч, в атаке Руху не повезло»
Украина. Премьер лига
22 октября 2024, 02:23 | Обновлено 22 октября 2024, 02:45
17
0

САПУГА: «Рад вернуться на поле. Интересный матч, в атаке Руху не повезло»

Капитан «Руха» вышел на игру с «Карпатами» после длительного восстановления

22 октября 2024, 02:23 | Обновлено 22 октября 2024, 02:45
17
0
САПУГА: «Рад вернуться на поле. Интересный матч, в атаке Руху не повезло»
ФК Рух. Марко Сапуга

Капитан Руха Марко Сапуга поделился эмоциями от возвращения на поле в матче 10-го тура с Карпатами (0:1) после длительного восстановления.

«Рад вернуться на поле впервые за длительное время. Ценю, что тренер выпустил меня сыграть в важном поединке. Я и Евгений Пастух долго восстанавливались после травм, но наш медперсонал и тренерский штаб хорошо с нами поработали, за что мы им очень благодарны. Со скамейки запасных тяжело наблюдать за игрой команды, особенно в таком эмоциональном матче. Было приятно играть при такой атмосфере и благодарен всем поддерживавшим нас фанатам.

Матч был интересен, с большим количеством борьбы и моментов. В начале игры у «Руха» все получалось, первые 20 минут мы контролировали ситуацию на поле. Далее соперник сбил наш темп, а в конце первого тайма «Карпаты» забили после стандарта. Во втором тайме мы прибавили в интенсивности и были более острыми в атаке, впрочем нам не удалось забить гол. Каждый из нас старался и отдавал на поле все силы ради победы, но, к сожалению, команда уступила.

У нас сейчас насыщенный график, нужно восстановиться до следующей игры. Впереди у нас матч против «Черноморца». Это тоже хорошая команда, и в этом поединке мы тоже будем выкладываться по полной, чтобы получить положительный результат. После этого у нас будет кубковая игра против «Карпат», и мы постараемся реабилитироваться за поражение в чемпионате».

По теме:
Назван лучший игрок Шахтера в матче УПЛ против Колоса
ЛУПАШКО: «Кубковый матч с Рухом будет сильно отличаться от этого»
ПОНОМАРЕВ: «Все решил гол со стандарта. Так часто бывает в дерби»
чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига Рух Львов Рух - Карпаты Марко Сапуга
Николай Степанов Источник: ФК Рух Львов
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Денег нет». Клуб Первой лиги – о сумме для проведения матча нового тура
Футбол | 21 октября 2024, 19:40 5
«Денег нет». Клуб Первой лиги – о сумме для проведения матча нового тура
«Денег нет». Клуб Первой лиги – о сумме для проведения матча нового тура

Красноперов рассказал, что нужно 80 тысяч гривен

Определена лучшая команда в истории спорта. Реал – лишь 7-й. Кто лидер?
Футбол | 21 октября 2024, 07:07 8
Определена лучшая команда в истории спорта. Реал – лишь 7-й. Кто лидер?
Определена лучшая команда в истории спорта. Реал – лишь 7-й. Кто лидер?

Первое место рейтинга занял бейсбольный клуб «Нью-Йорк Янкиз»

«Что он мог?» Итальянские журналисты оценили игру Довбика в матче с Интером
Футбол | 22.10.2024, 01:41
«Что он мог?» Итальянские журналисты оценили игру Довбика в матче с Интером
«Что он мог?» Итальянские журналисты оценили игру Довбика в матче с Интером
Названа лучшая клубная команда в истории футбола. Это не Реал и не МЮ
Футбол | 21.10.2024, 05:43
Названа лучшая клубная команда в истории футбола. Это не Реал и не МЮ
Названа лучшая клубная команда в истории футбола. Это не Реал и не МЮ
Флойд Мейвезер назвал одного боксера, с которым рад, что никогда не дрался
Бокс | 21.10.2024, 02:15
Флойд Мейвезер назвал одного боксера, с которым рад, что никогда не дрался
Флойд Мейвезер назвал одного боксера, с которым рад, что никогда не дрался
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Месси обошел Роналду по голам за карьеру без учета забитых мячей с пенальти
Месси обошел Роналду по голам за карьеру без учета забитых мячей с пенальти
20.10.2024, 09:53 2
Футбол
«Его нокаутируют, и без разницы...» Легенда бокса – о реванше Усик – Фьюри
«Его нокаутируют, и без разницы...» Легенда бокса – о реванше Усик – Фьюри
21.10.2024, 07:59 3
Бокс
Известный портал назвал фаворита на Золотой мяч. Это не игрок Реала
Известный портал назвал фаворита на Золотой мяч. Это не игрок Реала
21.10.2024, 00:44 4
Футбол
Все плохо. Стала известна оценка Довбика за проигранный матч Ромы от Интера
Все плохо. Стала известна оценка Довбика за проигранный матч Ромы от Интера
21.10.2024, 00:35 4
Футбол
ФОТО. Красавица в столице. Первая ракетка Украины Костюк прибыла в Киев
ФОТО. Красавица в столице. Первая ракетка Украины Костюк прибыла в Киев
20.10.2024, 23:01 5
Теннис
ФОТО. Флойд Мейвезер купил 60 домов в Нью-Йорке одновременно
ФОТО. Флойд Мейвезер купил 60 домов в Нью-Йорке одновременно
21.10.2024, 02:50
Бокс
Вундеркинд Барселоны повторил рекорд Месси десятилетней давности
Вундеркинд Барселоны повторил рекорд Месси десятилетней давности
21.10.2024, 04:54
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем