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Украина. Премьер лига
22 октября 2024, 02:09 | Обновлено 22 октября 2024, 02:32
49
0

ПОНОМАРЕВ: «Все решил гол со стандарта. Так часто бывает в дерби»

Главный тренер «Руха» дал комментарий после поединка УПЛ с «Карпатами»

22 октября 2024, 02:09 | Обновлено 22 октября 2024, 02:32
49
0
ПОНОМАРЕВ: «Все решил гол со стандарта. Так часто бывает в дерби»
ФК Рух Львов. Виталий Пономарев

Главный тренер «Руха» Виталий Пономарев дал комментарий после поединка 10-го тура УПЛ с «Карпатами» (0:1):

«Я считаю, что дерби сегодня удалось, и эта игра понравилась зрителям. Опасные моменты были как у одной, так и у другой команды, а судьбу поединка решил единственный гол из стандарта, как это часто бывает в дерби. В общем, сегодня на поле был качественный футбол.

Для «Руха» важен каждый матч и важно получать положительный результат в каждой игре. Да, это был принципиальный поединок, но в чемпионате все победы, ничьи и поражения оцениваются одинаково – в 3, 1 и 0 очков. Наши футболисты получили бесценный опыт, ведь раньше они не играли в таких эмоциональных матчах. Возможно, не все были психологически готовы к этой игре, потому что молодым игрокам трудно играть под таким давлением. Уверен, что такие матчи будут поднимать рейтинг нашего чемпионата.

Это не был сложный тактический матч, а более эмоциональная игра. Обе команды пытались играть рационально. Хотя было много моментов, поэтому поединок был зрелищным. В некоторых эпизодах «Руху» просто не хватило везения.

Марк Сапуга, Евгений Пастух и Фредди Плюман вернулись после длительного восстановления. Полагаю, что они сыграли хорошо, хотя они еще не готовы играть все 90 минут. Эти ребята – качественные футболисты, и они смогли усилить игру, когда вышли на замену. Мы рассчитываем на то, что они наберут форму и в дальнейшем будут играть полноценно, ведь это игроки стартового состава.

Сейчас важно правильно восстановиться, чтобы в оптимальных физических кондициях подойти к следующим матчам. Основной акцент в тренировках будет именно на возобновлении футболистов. Эта игра должна стать для них уроком, и команде следует двигаться дальше».

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Николай Степанов Источник: ФК Рух Львов
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