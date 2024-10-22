Другие новости22 октября 2024, 02:00 |
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ФОТО. Украинская теннисистка продемонстрировала шикарную фигуру
Иванна Ястремская продолжает радовать своих подписчиков в IG
22 октября 2024, 02:00 |
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17-летняя украинская теннисистка Иванна Ястремская опубликовала новые роскошные фотографии.
Девушка раннее уже делилась со своими подписчиками кадрами из своей последней фотосессии, в которой показала себя с иной стороны.
Сестра Даяны демонстрирует, насколько очаровательно она может выглядеть в вечернем наряде.
Подписчики не были скупы на комплименты: «Красотка!», «Эти ноги!», «Это 10 из 10» и так далее.
Иванна подписала пост очень игриво: «Твой любимый 🐈⬛»:
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