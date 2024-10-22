Удачный жребий. Соболева узнала первую соперницу в основе турнира в Мексике

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 216) узнала первую соперницу в основной сетке хардового турнира WTA 250 в Тампико (Мексика).

В 1/16 финала украинка сыграет против Марины Стакушич (Канада, WTA 140), которая так же, как и Соболева, пробилась в основу из квалификации.

Интересно, что в основной сетке сыграют 4 девушки, которые прошли отбор. Еще две квалифаерши проведут поединки против первых двух сеяных.

В случае победы над Стакушич, Соболева во 2-м раунде сыграет против победительницы противостояния Элизабет Мандлик (США, WTA 173) – Робин Монтгомери (США, WTA 106).

Анастасия в отборе к 125-тысячнику в Мексике переиграла Катерину Володько и Марию Козыреву.

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