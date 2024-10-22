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WTA
22 октября 2024, 00:55 | Обновлено 22 октября 2024, 01:27
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0

Удачный жребий. Соболева узнала первую соперницу в основе турнира в Мексике

Анастасия в 1-м раунде сыграет против еще одной теннисистки из отбора – Марины Стакушич

22 октября 2024, 00:55 | Обновлено 22 октября 2024, 01:27
120
0
Удачный жребий. Соболева узнала первую соперницу в основе турнира в Мексике
Getty Images/Global Images Ukraine. Марина Стакушич

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 216) узнала первую соперницу в основной сетке хардового турнира WTA 250 в Тампико (Мексика).

В 1/16 финала украинка сыграет против Марины Стакушич (Канада, WTA 140), которая так же, как и Соболева, пробилась в основу из квалификации.

Интересно, что в основной сетке сыграют 4 девушки, которые прошли отбор. Еще две квалифаерши проведут поединки против первых двух сеяных.

В случае победы над Стакушич, Соболева во 2-м раунде сыграет против победительницы противостояния Элизабет Мандлик (США, WTA 173) – Робин Монтгомери (США, WTA 106).

Анастасия в отборе к 125-тысячнику в Мексике переиграла Катерину Володько и Марию Козыреву.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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