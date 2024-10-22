ПИДГУРСКИЙ: «Рух не заслуживал поражения в дерби с Карпатами»

10-й тур УПЛ завершался противостоянием двух львовских команд – дерби между «Рухом» и «Карпатами» (0:1).

Капитан «Руха» Денис Пидгурский эксклюзивно для Sport.ua прокомментировал ход событий на «Арене-Львов»:

«Думаю, что поединок земляков понравился любителям футбола. Соперничество преимущественно велось на встречных курсах, его судьбу решила наша коллективная ошибка в конце первого тайма при розыгрыше стандартного положения.

Считаю, что «Рух» не заслужил поражения. После перерыва мы добавили в интенсивности, как говорится, на свой гол наиграли, однако в последний момент чего-то не хватало для точного удара. Пожалуй, хладнокровия, потому что очень хотелось восстановить паритет.

Тем не менее, поражение также опыт. В нашей команде преимущественно молодые игроки, значит, будем учиться на своих просчетах. И уже 30 октября в кубковом поединке с «Карпатами» постараемся реабилитироваться перед своими болельщиками и доказать, что мы можем играть гораздо лучше».

В турнирной таблице УПЛ «Рух» занимает 7-е место, набрав 13 очков. «Карпаты» имеют на один пункт меньше и идут на 8-й позиции.