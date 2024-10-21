ВИДЕО. Пресс-конференция Арсенала. Что сказал Артета перед игрой с Шахтером
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22 октября в 22:00 состоится матч 3-го тура Лиги чемпионов 2024/25.
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Игра между «Арсеналом» и «Шахтером» пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.
21 октября состоялись предматчевая пресс-конференция тренеров команд и открытая тренировка.
«Шахтер» имеет в активе 1 очко, а канониры набрали 4 балла после двух туров Лиги чемпионов.
Смотрите видео Sport.ua – пресс-конференция коуча канониров Микеля Артеты перед игрой ЛЧ.
ВИДЕО. Пресс-конференция Арсенала. Что сказал Артета перед игрой с Шахтером
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