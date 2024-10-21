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Лига чемпионов
21 октября 2024, 23:29 | Обновлено 21 октября 2024, 23:48
35
0

ВИДЕО. Пресс-конференция Арсенала. Что сказал Артета перед игрой с Шахтером

Смотрите новое интересное видео на YouTube-канале Sport.ua

21 октября 2024, 23:29 | Обновлено 21 октября 2024, 23:48
35
0
ВИДЕО. Пресс-конференция Арсенала. Что сказал Артета перед игрой с Шахтером
ФК Арсенал. Микель Артета

22 октября в 22:00 состоится матч 3-го тура Лиги чемпионов 2024/25.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Игра между «Арсеналом» и «Шахтером» пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

21 октября состоялись предматчевая пресс-конференция тренеров команд и открытая тренировка.

«Шахтер» имеет в активе 1 очко, а канониры набрали 4 балла после двух туров Лиги чемпионов.

Смотрите видео Sport.ua – пресс-конференция коуча канониров Микеля Артеты перед игрой ЛЧ.

ВИДЕО. Пресс-конференция Арсенала. Что сказал Артета перед игрой с Шахтером

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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