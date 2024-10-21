21 октября футболисты Шахтера провели тренировку на поле стадиона Эмирейтс в Лондоне, где пройдет противостояние чемпиона Украины с английским Арсеналом.

Первые 15 минут занятия оранжево-черных, как это предусмотрено регламентом УЕФА, были открыты для представителей СМИ: журналисты имели возможность наблюдать за разминкой команды и некоторыми упражнениями с мячом. Дальше работа продолжилась за закрытой дверью. В общей сложности сессия длилась почти час, в течение которого донецкая команда поработала над коротким и средним пасом и ударами по воротам, а также провела двустороннюю игру.

Матч 3-го тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА Арсенал – Шахтер состоится на лондонском стадионе Эмирейтс 22 октября в 22:00 по киевскому времени.

ВИДЕО. Шахтер провел тренировку на Эмирейтс перед игрой ЛЧ с Арсеналом