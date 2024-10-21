ХАЦКЕВИЧ: «Уверен, что Цыганков преодолеет все травмы и принесет пользу»

Полузащитник испанской Жироны и сборной Украины Виктор Цыганков продолжает восстанавливаться после травмы.

27-летний футболист остается вне игры с начала октября. Это уже его 4-я серьезная травма с начала 2024 года.

Экс-футболист и главный тренер киевского Динамо Александр Хацкевич в эксклюзивном комментарии для Sport.ua поделился мнением о перспективах Виктора Цыганкова в таком интенсивном игровом ритме:

«Я Витю знаю достаточно давно, ведь один из лучших своих сезонов в карьере он провел под моим руководством. Тогда он стабильно выглядел на протяжении полутора-двух лет, когда его не беспокоили травмы, когда он был в тонусе как в чемпионате Украины, так и в еврокубках, он достаточно уверенно играл.

Витя проходит эти этапы, начиная с юношеского возраста, 16–17 лет. Понятно, что стало больше игр. И как отмечает главный тренер Жироны Мичел, они знали, что Витя может быть не готов играть в таком ритме, по три матча в неделю. Плюс сборные. Поэтому потеря Цыганкова для Жироны существенна.

У Вити началась такая полоса, но он достаточно опытный футболист и знает себя лучше, чем кто-либо. Я думаю, что череда травм должна закончиться, он наберет форму и в своем оптимальном игровом тонусе будет давать результат как Жироне, так и сборной Украины».